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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1675167616771678 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 491 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 146 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 134 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 103 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 491 Додано: Вів 12 тра, 2020 15:51 господа, скажите - маме назначили монетизированную субсидию через Ощадбанк ... ну т.е. не как ранее на пенсионку вместе с пенсией а сам трать ха хочешь - а на спецсчет ошада, куда минсоц присылает субсидию, а ощад сам с этого счета пересылает бабки в коммунальные службы ... согласно постанове, если до конца отопительно сезона на этот счете остались бабки - то получатель субсидии может прийти в ощад, перевести из на обычный счет и дальше отюхзать как хочет - снять налом, кудато перевести или положить на депозит ... у нее 1500 грн. там излишек ...

у меня вопрос если переназначат субсидию на неотопительный сезон - то эти деньги оставшиеся от отопительного будут автоматом тоже направдятся на погашение корммуны или они типа как бы есть теперь и как бы нет? Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 37188 З нами з: 06.08.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 5903 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 16:32 IMPRINTER ХЗ,верить или нет,но ждать лета пока надо.

Якщо ви споживали комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за субсидією буде перераховано на ваш поточний рахунок в Ощадбанку у червні. Рахунок для перерахування залишку коштів за субсидією вам буде відкрито автоматично. Про надходження залишку на ваш поточний рахунок ви отримаєте SMS. Ці кошти ви зможете використовувати на будь-які власні потреби https://www.oschadbank.ua/ua/sb

Бабуле привет! ХЗ,верить или нет,но ждать лета пока надо.Якщо ви споживали комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за субсидією буде перераховано на ваш поточний рахунок в Ощадбанку у червні. Рахунок для перерахування залишку коштів за субсидією вам буде відкрито автоматично. Про надходження залишку на ваш поточний рахунок ви отримаєте SMS. Ці кошти ви зможете використовувати на будь-які власні потребиБабуле привет! Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 4210 З нами з: 03.12.14 Подякував: 575 раз. Подякували: 710 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 17:03 Мизантрóп написав: IMPRINTER ХЗ,верить или нет,но ждать лета пока надо.

Якщо ви споживали комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за субсидією буде перераховано на ваш поточний рахунок в Ощадбанку у червні. Рахунок для перерахування залишку коштів за субсидією вам буде відкрито автоматично. Про надходження залишку на ваш поточний рахунок ви отримаєте SMS. Ці кошти ви зможете використовувати на будь-які власні потреби https://www.oschadbank.ua/ua/sb

Бабуле привет! ХЗ,верить или нет,но ждать лета пока надо.Якщо ви споживали комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за субсидією буде перераховано на ваш поточний рахунок в Ощадбанку у червні. Рахунок для перерахування залишку коштів за субсидією вам буде відкрито автоматично. Про надходження залишку на ваш поточний рахунок ви отримаєте SMS. Ці кошти ви зможете використовувати на будь-які власні потребиБабуле привет!



ну тут не то что было ощадно ... просто маме первый транш по субсидии пришел в январе сразу за 3 мес. ... а до этого мы примерно платили сами ... и получается что переплатили просто ...

но меня больше интересует вопрос .. если не забрать эти деньги и будет новая субсидия то они будут участвовать в оплатах новых или неть ... ну субсидя ж там на 70% от суммы платежей а так за счет этой переплаты мы будем покрывать 100% ... если так то мы ее забирать не будем .... сама постепенно рассосется ) ну тут не то что было ощадно ... просто маме первый транш по субсидии пришел в январе сразу за 3 мес. ... а до этого мы примерно платили сами ... и получается что переплатили просто ...но меня больше интересует вопрос .. если не забрать эти деньги и будет новая субсидия то они будут участвовать в оплатах новых или неть ... ну субсидя ж там на 70% от суммы платежей а так за счет этой переплаты мы будем покрывать 100% ... если так то мы ее забирать не будем .... сама постепенно рассосется ) Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 37188 З нами з: 06.08.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 5903 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1675167616771678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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