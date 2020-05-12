Додано: Вів 12 тра, 2020 15:51

господа, скажите - маме назначили монетизированную субсидию через Ощадбанк ... ну т.е. не как ранее на пенсионку вместе с пенсией а сам трать ха хочешь - а на спецсчет ошада, куда минсоц присылает субсидию, а ощад сам с этого счета пересылает бабки в коммунальные службы ... согласно постанове, если до конца отопительно сезона на этот счете остались бабки - то получатель субсидии может прийти в ощад, перевести из на обычный счет и дальше отюхзать как хочет - снять налом, кудато перевести или положить на депозит ... у нее 1500 грн. там излишек ...

у меня вопрос если переназначат субсидию на неотопительный сезон - то эти деньги оставшиеся от отопительного будут автоматом тоже направдятся на погашение корммуны или они типа как бы есть теперь и как бы нет?

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