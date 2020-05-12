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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1676167716781679>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:51

господа, скажите - маме назначили монетизированную субсидию через Ощадбанк ... ну т.е. не как ранее на пенсионку вместе с пенсией а сам трать ха хочешь - а на спецсчет ошада, куда минсоц присылает субсидию, а ощад сам с этого счета пересылает бабки в коммунальные службы ... согласно постанове, если до конца отопительно сезона на этот счете остались бабки - то получатель субсидии может прийти в ощад, перевести из на обычный счет и дальше отюхзать как хочет - снять налом, кудато перевести или положить на депозит ... у нее 1500 грн. там излишек ...
у меня вопрос если переназначат субсидию на неотопительный сезон - то эти деньги оставшиеся от отопительного будут автоматом тоже направдятся на погашение корммуны или они типа как бы есть теперь и как бы нет?
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:32

IMPRINTER ХЗ,верить или нет,но ждать лета пока надо.
Якщо ви споживали комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за субсидією буде перераховано на ваш поточний рахунок в Ощадбанку у червні. Рахунок для перерахування залишку коштів за субсидією вам буде відкрито автоматично. Про надходження залишку на ваш поточний рахунок ви отримаєте SMS. Ці кошти ви зможете використовувати на будь-які власні потреби https://www.oschadbank.ua/ua/sb
Бабуле привет!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:03

  Мизантрóп написав:IMPRINTER ХЗ,верить или нет,но ждать лета пока надо.
Якщо ви споживали комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за субсидією буде перераховано на ваш поточний рахунок в Ощадбанку у червні. Рахунок для перерахування залишку коштів за субсидією вам буде відкрито автоматично. Про надходження залишку на ваш поточний рахунок ви отримаєте SMS. Ці кошти ви зможете використовувати на будь-які власні потреби https://www.oschadbank.ua/ua/sb
Бабуле привет!


ну тут не то что было ощадно ... просто маме первый транш по субсидии пришел в январе сразу за 3 мес. ... а до этого мы примерно платили сами ... и получается что переплатили просто ...
но меня больше интересует вопрос .. если не забрать эти деньги и будет новая субсидия то они будут участвовать в оплатах новых или неть ... ну субсидя ж там на 70% от суммы платежей а так за счет этой переплаты мы будем покрывать 100% ... если так то мы ее забирать не будем .... сама постепенно рассосется )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:46

IMPRINTER Надо ждать смс в червне.Пока тем спецсчетом распоряжается пыш,после смс будет бабуля хоть куда перечислять.Хай потом закинет заОЩАДные на МЗ (моб.заощад), а лучше барсуку или оплачивать с ощАда летнюю комуну,субсидии то будет ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше.
По примату за отопсезон 19/20 в +3к старому гдет вышло,счётчики воды и света в ноль,там старая история переплат и остановок.
Вцелом монетизацию субсидий как почётный кровосись категорически приветствую!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:09

Мизантрóп

ну по мне это не монетизация, а порнография ...
нам было бы намного проще, чтоб просто переводили деньги на счет куда приходит пенчия, а мы сами уже бы платили ... кстати - Ощад за свои услуги за перевод этих денег на счета коммунальных служб берет 0,7 %% еще ... нехило так )
вот пусть и субсидианту переводят на счет субсидию +0,7% а мы сами заплатимеще и кешбек получим ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:05

шановний ощад! дайте відповідь що робити з вашими сертифікатами? бо ваші працівникі навіть незнають що то таке)
http://piccy.info/view3/13801979/a94eb2d4d6941e65c4ea2ec022b55080/1200/http://i.piccy.info/a3c/2020-05-12-17-14/i9-13801979/566x755-r
Востаннє редагувалось валерчик в Вів 12 тра, 2020 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:13

  валерчик написав:шановний ощад! дайте відповідь що робити з вашими сертифікатами? бо ваші працівникі навіть незнають що то таке)
http://piccy.info/view3/13801979/a94eb2d4d6941e65c4ea2ec022b55080/1200/http://i.piccy.info/a3c/2020-05-12-17-14/i9-13801979/566x755-r

Цікава історія цього сертифікату.
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:13

  валерчик написав:шановний ощад! дайте відповідь що робити з вашими сертифікатами? бо ваші працівникі навіть незнають що то таке)
http://piccy.info/view3/13801979/a94eb2d4d6941e65c4ea2ec022b55080/1200/http://i.piccy.info/a3c/2020-05-12-17-14/i9-13801979/566x755-r

нет тут шановных ощадработяг уже давно.
https://www.youtube.com/watch?v=lAZkEoQXQyk
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:25

  IMPRINTER написав:
  Мизантрóп написав:IMPRINTER ХЗ,верить или нет,но ждать лета пока надо.
Якщо ви споживали комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за субсидією буде перераховано на ваш поточний рахунок в Ощадбанку у червні. Рахунок для перерахування залишку коштів за субсидією вам буде відкрито автоматично. Про надходження залишку на ваш поточний рахунок ви отримаєте SMS. Ці кошти ви зможете використовувати на будь-які власні потреби https://www.oschadbank.ua/ua/sb
Бабуле привет!


ну тут не то что было ощадно ... просто маме первый транш по субсидии пришел в январе сразу за 3 мес. ... а до этого мы примерно платили сами ... и получается что переплатили просто ...
но меня больше интересует вопрос .. если не забрать эти деньги и будет новая субсидия то они будут участвовать в оплатах новых или неть ... ну субсидя ж там на 70% от суммы платежей а так за счет этой переплаты мы будем покрывать 100% ... если так то мы ее забирать не будем .... сама постепенно рассосется )


1) переведитесь на Приват (заявлением в СовБезе, за 10 минут, предварительно взяв все реквизити КДВ в Приват24). 5 числа каждого месяца приходят на КДВ, за предидущий месяц.

2) переплата рассосется. Никто ее не заберет. У меня переплата больше одного года рассасивалась.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:49

  jay2004 написав:переведитесь на Приват (заявлением в СовБезе

Сомневаюсь, что Совет Безопасности какой-либо страны занимается коммуналкой )
mustbe
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