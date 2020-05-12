IMPRINTER написав:Мизантрóп
ну по мне это не монетизация, а порнография ...
нам было бы намного проще, чтоб просто переводили деньги на счет куда приходит пенчия, а мы сами уже бы платили ... кстати - Ощад за свои услуги за перевод этих денег на счета коммунальных служб берет 0,7 %% еще ... нехило так )
вот пусть и субсидианту переводят на счет субсидию +0,7% а мы сами заплатимеще и кешбек получим ...
Попробуйте отак..
Шобы именно переводили, а не сами платили, нуна оставить в собесе отдельную заяву от пенса с номером телепона и номером счета (лучше пенсионного)