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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 20:55
IMPRINTER написав:Мизантрóп
ну по мне это не монетизация, а порнография ...
нам было бы намного проще, чтоб просто переводили деньги на счет куда приходит пенчия, а мы сами уже бы платили ... кстати - Ощад за свои услуги за перевод этих денег на счета коммунальных служб берет 0,7 %% еще ... нехило так )
вот пусть и субсидианту переводят на счет субсидию +0,7% а мы сами заплатимеще и кешбек получим ...
Попробуйте отак..
Шобы именно переводили, а не сами платили, нуна оставить в собесе отдельную заяву от пенса с номером телепона и номером счета (лучше пенсионного)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 12 тра, 2020 22:07
clientage написав: IMPRINTER написав:Мизантрóп
ну по мне это не монетизация, а порнография ...
нам было бы намного проще, чтоб просто переводили деньги на счет куда приходит пенчия, а мы сами уже бы платили ... кстати - Ощад за свои услуги за перевод этих денег на счета коммунальных служб берет 0,7 %% еще ... нехило так )
вот пусть и субсидианту переводят на счет субсидию +0,7% а мы сами заплатимеще и кешбек получим ...
Попробуйте отак..
Шобы именно переводили, а не сами платили, нуна оставить в собесе отдельную заяву от пенса с номером телепона и номером счета (лучше пенсионного)
Думаю, просто заява с номером счета не прокатит.
Если это речь о переводе выплаты в наличную форму, по примеру монетизации безналичных льгот, то там нужно было предоставить официальную справку из банка с номером пенсионного счета.
С печатью.
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acsir
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