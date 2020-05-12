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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1676167716781679

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:55

  IMPRINTER написав:Мизантрóп

ну по мне это не монетизация, а порнография ...
нам было бы намного проще, чтоб просто переводили деньги на счет куда приходит пенчия, а мы сами уже бы платили ... кстати - Ощад за свои услуги за перевод этих денег на счета коммунальных служб берет 0,7 %% еще ... нехило так )
вот пусть и субсидианту переводят на счет субсидию +0,7% а мы сами заплатимеще и кешбек получим ...

Попробуйте отак..
Шобы именно переводили, а не сами платили, нуна оставить в собесе отдельную заяву от пенса с номером телепона и номером счета (лучше пенсионного) :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:07

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Мизантрóп

ну по мне это не монетизация, а порнография ...
нам было бы намного проще, чтоб просто переводили деньги на счет куда приходит пенчия, а мы сами уже бы платили ... кстати - Ощад за свои услуги за перевод этих денег на счета коммунальных служб берет 0,7 %% еще ... нехило так )
вот пусть и субсидианту переводят на счет субсидию +0,7% а мы сами заплатимеще и кешбек получим ...

Попробуйте отак..
Шобы именно переводили, а не сами платили, нуна оставить в собесе отдельную заяву от пенса с номером телепона и номером счета (лучше пенсионного) :idea:

Думаю, просто заява с номером счета не прокатит.
Если это речь о переводе выплаты в наличную форму, по примеру монетизации безналичных льгот, то там нужно было предоставить официальную справку из банка с номером пенсионного счета.
С печатью.
acsir
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:30

  IMPRINTER написав:Мизантрóп

ну по мне это не монетизация, а порнография ...
нам было бы намного проще, чтоб просто переводили деньги на счет куда приходит пенчия, а мы сами уже бы платили ... кстати - Ощад за свои услуги за перевод этих денег на счета коммунальных служб берет 0,7 %% еще ... нехило так )
вот пусть и субсидианту переводят на счет субсидию +0,7% а мы сами заплатимеще и кешбек получим ...

Непонятно, почему вы сразу не написали заявление в собесе, на перевод субсидии по указанным вами реквизитам. Только пенсионный фонд знает куда отправляется пенсия, и передача этой информации формально нарушает закон о персональных данных.
Ещё в декабре перевёл субсидии на нормальный счет
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:58

  Квесторе_поверніться написав:
  KVV написав:Відкрив в Ощад24 грн.депо виключно для отримання депокарти.

Замовити випуск цієї карти можливо тільки у відділенні чи онлайн також можна?

Ще не знаю кому вдалося замовити карту Пишки онлайн.

Такі да...
Довелося простояти в черзі ~40хв до цієї "обітелі скорбі і печалі" щоб замовити депокарту. :(
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:04

Re: Ощадбанк

  KVV написав:Такі да...
Довелося простояти в черзі ~40хв до цієї "обітелі скорбі і печалі" щоб замовити депокарту.

Але тепер цілих 5 років Ви щасливий власник карти Мого банку. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:16

У отца карта ощада ушла в минус, списали за неактивный рахунок и каждый месяц 7 грн за смс-информирование. Я Ощадом не пользуюсь, не знаю, что ему посоветовать. Можно ли закрыть карту через горячку или надо идти в отделение?
И будет ли работать интернет банк без активных карт? Есть еще текущий валютный счет.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:29

  ishvara написав:У отца карта ощада ушла в минус, списали за неактивный рахунок и каждый месяц 7 грн за смс-информирование. Я Ощадом не пользуюсь, не знаю, что ему посоветовать. Можно ли закрыть карту через горячку или надо идти в отделение?
И будет ли работать интернет банк без активных карт? Есть еще текущий валютный счет.

ИБ без подключенных смс работать не будет (7 грн/мес или моя карта).
Закрыть/открыть счет или карту в ощАде удаленно звучит как фантастика :mrgreen:
Kalgan
 
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