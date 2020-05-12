ну по мне это не монетизация, а порнография ... нам было бы намного проще, чтоб просто переводили деньги на счет куда приходит пенчия, а мы сами уже бы платили ... кстати - Ощад за свои услуги за перевод этих денег на счета коммунальных служб берет 0,7 %% еще ... нехило так ) вот пусть и субсидианту переводят на счет субсидию +0,7% а мы сами заплатимеще и кешбек получим ...
Попробуйте отак.. Шобы именно переводили, а не сами платили, нуна оставить в собесе отдельную заяву от пенса с номером телепона и номером счета (лучше пенсионного)
ну по мне это не монетизация, а порнография ... нам было бы намного проще, чтоб просто переводили деньги на счет куда приходит пенчия, а мы сами уже бы платили ... кстати - Ощад за свои услуги за перевод этих денег на счета коммунальных служб берет 0,7 %% еще ... нехило так ) вот пусть и субсидианту переводят на счет субсидию +0,7% а мы сами заплатимеще и кешбек получим ...
Попробуйте отак.. Шобы именно переводили, а не сами платили, нуна оставить в собесе отдельную заяву от пенса с номером телепона и номером счета (лучше пенсионного)
Думаю, просто заява с номером счета не прокатит. Если это речь о переводе выплаты в наличную форму, по примеру монетизации безналичных льгот, то там нужно было предоставить официальную справку из банка с номером пенсионного счета. С печатью.
ну по мне это не монетизация, а порнография ... нам было бы намного проще, чтоб просто переводили деньги на счет куда приходит пенчия, а мы сами уже бы платили ... кстати - Ощад за свои услуги за перевод этих денег на счета коммунальных служб берет 0,7 %% еще ... нехило так ) вот пусть и субсидианту переводят на счет субсидию +0,7% а мы сами заплатимеще и кешбек получим ...
Непонятно, почему вы сразу не написали заявление в собесе, на перевод субсидии по указанным вами реквизитам. Только пенсионный фонд знает куда отправляется пенсия, и передача этой информации формально нарушает закон о персональных данных. Ещё в декабре перевёл субсидии на нормальный счет
KVV написав:Такі да... Довелося простояти в черзі ~40хв до цієї "обітелі скорбі і печалі" щоб замовити депокарту.
Але тепер цілих 5 років Ви щасливий власник карти Мого банку.
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У отца карта ощада ушла в минус, списали за неактивный рахунок и каждый месяц 7 грн за смс-информирование. Я Ощадом не пользуюсь, не знаю, что ему посоветовать. Можно ли закрыть карту через горячку или надо идти в отделение? И будет ли работать интернет банк без активных карт? Есть еще текущий валютный счет.
ishvara написав:У отца карта ощада ушла в минус, списали за неактивный рахунок и каждый месяц 7 грн за смс-информирование. Я Ощадом не пользуюсь, не знаю, что ему посоветовать. Можно ли закрыть карту через горячку или надо идти в отделение? И будет ли работать интернет банк без активных карт? Есть еще текущий валютный счет.
ИБ без подключенных смс работать не будет (7 грн/мес или моя карта). Закрыть/открыть счет или карту в ощАде удаленно звучит как фантастика