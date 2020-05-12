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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1677167816791680

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:22

  ishvara написав:Kalgan Благодарю. А как можно ощадовскую карту пополнить с карты другого банка с минимальной комиссией?

Смотрите тарифы своей карты.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:02

За вход по р2р на Мою Картку ощад взял 1%. Они во временном холде или это что-то в тарифах поменяли?
mikos
 
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:07

  mikos написав:За вход по р2р на Мою Картку ощад взял 1%. Они во временном холде или это что-то в тарифах поменяли?

Во временном, после проводки материализуются.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлень: 2143
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