Смотрите тарифы своей карты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:22
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:02
За вход по р2р на Мою Картку ощад взял 1%. Они во временном холде или это что-то в тарифах поменяли?
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:07
Во временном, после проводки материализуются.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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