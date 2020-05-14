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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:22
ishvara написав:Kalgan
Благодарю. А как можно ощадовскую карту пополнить с карты другого банка с минимальной комиссией?
Смотрите тарифы своей карты.
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Kalgan
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Додано: Сер 13 тра, 2020 16:02
За вход по р2р на Мою Картку ощад взял 1%. Они во временном холде или это что-то в тарифах поменяли?
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mikos
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Додано: Сер 13 тра, 2020 16:07
mikos написав:
За вход по р2р на Мою Картку ощад взял 1%. Они во временном холде или это что-то в тарифах поменяли?
Во временном, после проводки материализуются.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:35
ishvara написав:
У отца карта ощада ушла в минус, списали за неактивный рахунок и каждый месяц 7 грн за смс-информирование. Я Ощадом не пользуюсь, не знаю, что ему посоветовать. Можно ли закрыть карту через горячку или надо идти в отделение?
И будет ли работать интернет банк без активных карт? Есть еще текущий валютный счет.
Тут є спаціальний алгоритм.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 14 тра, 2020 19:48
Квесторе_поверніться написав: KVV написав:
Такі да...
Довелося простояти в черзі ~40хв до цієї "обітелі скорбі і печалі" щоб замовити депокарту.
Але тепер цілих 5 років Ви щасливий власник карти Мого банку.
А депозити в день окончания когда банк зачисляет на карту при условии отключенной лонгации
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 14 тра, 2020 19:54
sens написав:
А депозити в день окончания когда банк зачисляет на карту при условии отключенной лонгации
Так на +1 день после даты окончания по договору. Однако через отд-е мона перевести сразу в дн. окончания
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 14 тра, 2020 19:57
clientage написав: sens написав:
А депозити в день окончания когда банк зачисляет на карту при условии отключенной лонгации
Так на +1 день после даты окончания по договору. Однако через отд-е мона перевести сразу в дн. окончания
То бишь утром...решил гривеньку на долярчік перекинути
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sens
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Додано: Чет 14 тра, 2020 19:59
sens написав: clientage написав: sens написав:
А депозити в день окончания когда банк зачисляет на карту при условии отключенной лонгации
Так на +1 день после даты окончания по договору. Однако через отд-е мона перевести сразу в дн. окончания
То бишь утром...решил гривеньку на долярчік перекинути
Мож рано еще? Думаю курс припадет еще чуток
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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