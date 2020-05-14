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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1677167816791680

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:22

  ishvara написав:Kalgan Благодарю. А как можно ощадовскую карту пополнить с карты другого банка с минимальной комиссией?

Смотрите тарифы своей карты.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:02

За вход по р2р на Мою Картку ощад взял 1%. Они во временном холде или это что-то в тарифах поменяли?
mikos
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:07

  mikos написав:За вход по р2р на Мою Картку ощад взял 1%. Они во временном холде или это что-то в тарифах поменяли?

Во временном, после проводки материализуются.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:35

  ishvara написав:У отца карта ощада ушла в минус, списали за неактивный рахунок и каждый месяц 7 грн за смс-информирование. Я Ощадом не пользуюсь, не знаю, что ему посоветовать. Можно ли закрыть карту через горячку или надо идти в отделение?
И будет ли работать интернет банк без активных карт? Есть еще текущий валютный счет.

Тут є спаціальний алгоритм.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:48

  Квесторе_поверніться написав:
  KVV написав:Такі да...
Довелося простояти в черзі ~40хв до цієї "обітелі скорбі і печалі" щоб замовити депокарту.

Але тепер цілих 5 років Ви щасливий власник карти Мого банку. :)

А депозити в день окончания когда банк зачисляет на карту при условии отключенной лонгации
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:54

  sens написав:А депозити в день окончания когда банк зачисляет на карту при условии отключенной лонгации

Так на +1 день после даты окончания по договору. Однако через отд-е мона перевести сразу в дн. окончания
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:57

  clientage написав:
  sens написав:А депозити в день окончания когда банк зачисляет на карту при условии отключенной лонгации

Так на +1 день после даты окончания по договору. Однако через отд-е мона перевести сразу в дн. окончания

То бишь утром...решил гривеньку на долярчік перекинути
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:59

  sens написав:
  clientage написав:
  sens написав:А депозити в день окончания когда банк зачисляет на карту при условии отключенной лонгации

Так на +1 день после даты окончания по договору. Однако через отд-е мона перевести сразу в дн. окончания

То бишь утром...решил гривеньку на долярчік перекинути

Мож рано еще? Думаю курс припадет еще чуток :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1677167816791680
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