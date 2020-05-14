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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1678167916801681

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:03

  remark написав:Всем ли отдают валютные депозиты в Ощаде, а то тут пишут, что дела плохи:
https://minfin.com.ua/company/oschadban ... /#comments

Замовляти слід валюту за пару днів для видачі...вроді видають норм.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:22

  Квесторе_поверніться написав:
  remark написав:Всем ли отдают валютные депозиты в Ощаде, а то тут пишут, что дела плохи:
https://minfin.com.ua/company/oschadban ... /#comments

Замовляти слід валюту за пару днів для видачі...вроді видають норм.

В том отзыве человек пишет, что за 10 дней до окончания вклада написал заявление на выдачу депо. Т.е. банк за 10 дней знал, что за деньгами придут ))
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:29

  Kalgan написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  remark написав:Всем ли отдают валютные депозиты в Ощаде, а то тут пишут, что дела плохи:
https://minfin.com.ua/company/oschadban ... /#comments

Замовляти слід валюту за пару днів для видачі...вроді видають норм.

В том отзыве человек пишет, что за 10 дней до окончания вклада написал заявление на выдачу депо. Т.е. банк за 10 дней знал, что за деньгами придут ))

Людський фактор. Балбєси щось прошляпили.
Заяву на видачу вони приймають без офіційного написання і реєстрації заяви.
Можна вчинити шкандаль і написати заяву з реєстрацією на яку дають письмову відповідь.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33482
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:02

  remark написав:Всем ли отдают валютные депозиты в Ощаде, а то тут пишут, что дела плохи:
https://minfin.com.ua/company/oschadban ... /#comments

минулого тижня видали 2+к вічнозелних, перед тим замовляв за 1-2 дні по телефону, а минулого місяця годували обіцянками
balance
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:10

balance
Ну так самолеты со штатов уже бакс привезли :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:30

  ukrprom2014 написав:balance
Ну так самолеты со штатов уже бакс привезли :)

Той бакс вже розібрали. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33482
З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:19

  Квесторе_поверніться написав:Можна вчинити шкандаль і написати заяву з реєстрацією на яку дають письмову відповідь.

Виглядає так, що не "можна", а "потрібно".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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