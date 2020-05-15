Замовляти слід валюту за пару днів для видачі...вроді видають норм.
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Замовляти слід валюту за пару днів для видачі...вроді видають норм.
В том отзыве человек пишет, что за 10 дней до окончания вклада написал заявление на выдачу депо. Т.е. банк за 10 дней знал, что за деньгами придут ))
Людський фактор. Балбєси щось прошляпили. Заяву на видачу вони приймають без офіційного написання і реєстрації заяви. Можна вчинити шкандаль і написати заяву з реєстрацією на яку дають письмову відповідь.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
ukrprom2014 написав:balance Ну так самолеты со штатов уже бакс привезли
Той бакс вже розібрали.
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Думаю, если данное явление было бы массовым, уже первый канал рашки такое бы передавал, поверьте. В Харькове в полном объёме выдают валютные вклады, даже переводы в валюте, только надо заказывать заранее.