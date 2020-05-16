Замовляти слід валюту за пару днів для видачі...вроді видають норм.
Закінчився депозит на пару десятків к у.о., дуже довго умовляли не забирати, все ж замовив, пообіцяли через 5 днів буде. Прийшов - грошей нема на касі, кажуть забули замовити, замовте ще раз. Після цього замовляв сумами по 5к, такими пачками за пару місяців виніс весь депо, однак 3 рази знімав із скандалами, бо постійно відмазки - ви не замовляли, у кого ви замовляли і т.д. Намагаються не повернути усіма доступними зусиллями, радий що вийшов з цього совка і надіюсь ніколи більше туди не повертатись.