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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1679168016811682

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 00:29

  Квесторе_поверніться написав:
  remark написав:Всем ли отдают валютные депозиты в Ощаде, а то тут пишут, что дела плохи:
https://minfin.com.ua/company/oschadban ... /#comments

Замовляти слід валюту за пару днів для видачі...вроді видають норм.


Закінчився депозит на пару десятків к у.о., дуже довго умовляли не забирати, все ж замовив, пообіцяли через 5 днів буде. Прийшов - грошей нема на касі, кажуть забули замовити, замовте ще раз. Після цього замовляв сумами по 5к, такими пачками за пару місяців виніс весь депо, однак 3 рази знімав із скандалами, бо постійно відмазки - ви не замовляли, у кого ви замовляли і т.д. Намагаються не повернути усіма доступними зусиллями, радий що вийшов з цього совка і надіюсь ніколи більше туди не повертатись.
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 08:45

  Sain_повернувся написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  remark написав:Всем ли отдают валютные депозиты в Ощаде, а то тут пишут, что дела плохи:
https://minfin.com.ua/company/oschadban ... /#comments

Замовляти слід валюту за пару днів для видачі...вроді видають норм.


Закінчився депозит на пару десятків к у.о., дуже довго умовляли не забирати, все ж замовив, пообіцяли через 5 днів буде. Прийшов - грошей нема на касі, кажуть забули замовити, замовте ще раз. Після цього замовляв сумами по 5к, такими пачками за пару місяців виніс весь депо, однак 3 рази знімав із скандалами, бо постійно відмазки - ви не замовляли, у кого ви замовляли і т.д. Намагаються не повернути усіма доступними зусиллями, радий що вийшов з цього совка і надіюсь ніколи більше туди не повертатись.

На початку карантину був затик.
Ще байку про літак мовили.
Не хочуть працювати.. балбєси.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:11

Re: Ощадбанк

  Sain_повернувся написав:Прийшов - грошей нема на касі, кажуть забули замовити,


%) %) %)

все що треба знати про ощАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:47

  Sain_повернувся написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  remark написав:Всем ли отдают валютные депозиты в Ощаде, а то тут пишут, что дела плохи:
https://minfin.com.ua/company/oschadban ... /#comments

Замовляти слід валюту за пару днів для видачі...вроді видають норм.


Закінчився депозит на пару десятків к у.о., дуже довго умовляли не забирати, все ж замовив, пообіцяли через 5 днів буде. Прийшов - грошей нема на касі, кажуть забули замовити, замовте ще раз. Після цього замовляв сумами по 5к, такими пачками за пару місяців виніс весь депо, однак 3 рази знімав із скандалами, бо постійно відмазки - ви не замовляли, у кого ви замовляли і т.д. Намагаються не повернути усіма доступними зусиллями, радий що вийшов з цього совка і надіюсь ніколи більше туди не повертатись.


Віддали хоч новими, чи старими 2006 року?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:29

  remark написав:
  Sain_повернувся написав:
  Квесторе_поверніться написав:Замовляти слід валюту за пару днів для видачі...вроді видають норм.


Закінчився депозит на пару десятків к у.о., дуже довго умовляли не забирати, все ж замовив, пообіцяли через 5 днів буде. Прийшов - грошей нема на касі, кажуть забули замовити, замовте ще раз. Після цього замовляв сумами по 5к, такими пачками за пару місяців виніс весь депо, однак 3 рази знімав із скандалами, бо постійно відмазки - ви не замовляли, у кого ви замовляли і т.д. Намагаються не повернути усіма доступними зусиллями, радий що вийшов з цього совка і надіюсь ніколи більше туди не повертатись.


Віддали хоч новими, чи старими 2006 року?

Більшість старих, новими сотками вийшло десь 10к. Але в інших банках теж старі в основному, коли закінчився айрон депозит в моно, знімав через абанк, там частина взагалі надірваних і затертих була. Ті бумажки повернув їм в касу і сказав закинути на карту, зніму через пару місяців коли в касі зявляться долари без ознак сильного зношення.
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:55

Sain_повернувся, яке співвідношення під грушею і в банках в валюті в портфелі...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 1679168016811682
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