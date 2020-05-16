Замовляти слід валюту за пару днів для видачі...вроді видають норм.
Закінчився депозит на пару десятків к у.о., дуже довго умовляли не забирати, все ж замовив, пообіцяли через 5 днів буде. Прийшов - грошей нема на касі, кажуть забули замовити, замовте ще раз. Після цього замовляв сумами по 5к, такими пачками за пару місяців виніс весь депо, однак 3 рази знімав із скандалами, бо постійно відмазки - ви не замовляли, у кого ви замовляли і т.д. Намагаються не повернути усіма доступними зусиллями, радий що вийшов з цього совка і надіюсь ніколи більше туди не повертатись.
Замовляти слід валюту за пару днів для видачі...вроді видають норм.
Закінчився депозит на пару десятків к у.о., дуже довго умовляли не забирати, все ж замовив, пообіцяли через 5 днів буде. Прийшов - грошей нема на касі, кажуть забули замовити, замовте ще раз. Після цього замовляв сумами по 5к, такими пачками за пару місяців виніс весь депо, однак 3 рази знімав із скандалами, бо постійно відмазки - ви не замовляли, у кого ви замовляли і т.д. Намагаються не повернути усіма доступними зусиллями, радий що вийшов з цього совка і надіюсь ніколи більше туди не повертатись.
На початку карантину був затик. Ще байку про літак мовили. Не хочуть працювати.. балбєси.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Замовляти слід валюту за пару днів для видачі...вроді видають норм.
Закінчився депозит на пару десятків к у.о., дуже довго умовляли не забирати, все ж замовив, пообіцяли через 5 днів буде. Прийшов - грошей нема на касі, кажуть забули замовити, замовте ще раз. Після цього замовляв сумами по 5к, такими пачками за пару місяців виніс весь депо, однак 3 рази знімав із скандалами, бо постійно відмазки - ви не замовляли, у кого ви замовляли і т.д. Намагаються не повернути усіма доступними зусиллями, радий що вийшов з цього совка і надіюсь ніколи більше туди не повертатись.
Віддали хоч новими, чи старими 2006 року?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Квесторе_поверніться написав:Замовляти слід валюту за пару днів для видачі...вроді видають норм.
Закінчився депозит на пару десятків к у.о., дуже довго умовляли не забирати, все ж замовив, пообіцяли через 5 днів буде. Прийшов - грошей нема на касі, кажуть забули замовити, замовте ще раз. Після цього замовляв сумами по 5к, такими пачками за пару місяців виніс весь депо, однак 3 рази знімав із скандалами, бо постійно відмазки - ви не замовляли, у кого ви замовляли і т.д. Намагаються не повернути усіма доступними зусиллями, радий що вийшов з цього совка і надіюсь ніколи більше туди не повертатись.
Віддали хоч новими, чи старими 2006 року?
Більшість старих, новими сотками вийшло десь 10к. Але в інших банках теж старі в основному, коли закінчився айрон депозит в моно, знімав через абанк, там частина взагалі надірваних і затертих була. Ті бумажки повернув їм в касу і сказав закинути на карту, зніму через пару місяців коли в касі зявляться долари без ознак сильного зношення.
Sain_повернувся, яке співвідношення під грушею і в банках в валюті в портфелі...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
remark написав:Віддали хоч новими, чи старими 2006 року?
Більшість старих, новими сотками вийшло десь 10к. Але в інших банках теж старі в основному, коли закінчився айрон депозит в моно, знімав через абанк, там частина взагалі надірваних і затертих була. Ті бумажки повернув їм в касу і сказав закинути на карту, зніму через пару місяців коли в касі зявляться долари без ознак сильного зношення.
Зрозуміло, навіть покласти для оновлення купюр і то вже не факт що обміняють, якщо взагалі ще віддадуть з першого приходу, тим більше якщо вище фонду, нічого надійного нема.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark написав:якщо взагалі ще віддадуть з першого приходу
Віддають...але слід замовляти. З першого заходу...валюти нема.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Sain_повернувся, яке співвідношення під грушею і в банках в валюті в портфелі...якщо не секрет?
Якщо ви про розподіл валюти, то в найближчі місяці планую всю валюту вивести з банків і покласти в банківську комірку, досвід минулих 2-х місяців показує що так надійніше. А загалом то розподіляю так: 50% у.о., 30% грн., 20% крипта. На депо лише гривні триматиму
Квесторе_поверніться написав:Sain_повернувся, яке співвідношення під грушею і в банках в валюті в портфелі...якщо не секрет?
Якщо ви про розподіл валюти, то в найближчі місяці планую всю валюту вивести з банків і покласти в банківську комірку, досвід минулих 2-х місяців показує що так надійніше. А загалом то розподіляю так: 50% у.о., 30% грн., 20% крипта. На депо лише гривні триматиму
Ок. Дякую за інфо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.