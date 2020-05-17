Євро?
крипта - біткоін чи інший шмельц
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 тра, 2020 21:14
Re: Ощадбанк
Євро?
крипта - біткоін чи інший шмельц
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:45
З новими законами на фін. мон. не буде проблем з репатріацією крипти?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 18 тра, 2020 08:17
В конце месяца - валюты нет по определению,деньги с МЗ в конце апреля не выдано,в начале мая праздники,в начале прошлой недели стали выдавать - купюры 1986,1999,2006 года...
никому не верю
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