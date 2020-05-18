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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1680168116821683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:14

Re: Ощадбанк

  Sain_повернувся написав:А загалом то розподіляю так: 50% у.о., 30% грн., 20% крипта. На депо лише гривні триматиму


Євро?
крипта - біткоін чи інший шмельц
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:45

З новими законами на фін. мон. не буде проблем з репатріацією крипти?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 08:17

  Квесторе_поверніться написав:
  remark написав:якщо взагалі ще віддадуть з першого приходу

Віддають...але слід замовляти.
З першого заходу...валюти нема.

В конце месяца - валюты нет по определению,деньги с МЗ в конце апреля не выдано,в начале мая праздники,в начале прошлой недели стали выдавать - купюры 1986,1999,2006 года...
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:08

  greenozon написав:
  Sain_повернувся написав:А загалом то розподіляю так: 50% у.о., 30% грн., 20% крипта. На депо лише гривні триматиму


Євро?
крипта - біткоін чи інший шмельц

Якось так сталось що євро не купую. Стосовно крипти - практично все в бітку, правда його купляв ще в 2013 і багато злив після падіння до 3к, невелика доля в ефірі, біткоінкеші, люменах та ріплі.
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:22

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  remark написав:якщо взагалі ще віддадуть з першого приходу

Віддають...але слід замовляти.
З першого заходу...валюти нема.

В конце месяца - валюты нет по определению,деньги с МЗ в конце апреля не выдано,в начале мая праздники,в начале прошлой недели стали выдавать - купюры 1986,1999,2006 года...


И куда потом с этим неликвидом, опять со слезами возьмите их на депо?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:41

  remark написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  remark написав:якщо взагалі ще віддадуть з першого приходу

Віддають...але слід замовляти.
З першого заходу...валюти нема.

В конце месяца - валюты нет по определению,деньги с МЗ в конце апреля не выдано,в начале мая праздники,в начале прошлой недели стали выдавать - купюры 1986,1999,2006 года...


И куда потом с этим неликвидом, опять со слезами возьмите их на депо?[/quote]
С какой целью снимали , с такой и получили - неликвидом что вы считаете ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:51

  sens написав:
  remark написав:В конце месяца - валюты нет по определению,деньги с МЗ в конце апреля не выдано,в начале мая праздники,в начале прошлой недели стали выдавать - купюры 1986,1999,2006 года...


И куда потом с этим неликвидом, опять со слезами возьмите их на депо?

С какой целью снимали , с такой и получили - неликвидом что вы считаете ?[/quote]
старые купюры 96-99 год, от них все будут нос воротить, когда пойдешь сдавать их.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:45

Ощадбанк

1986 года ни в коем случаи не принимайте, - 30% купюр - подделки, только с 2006 года можно принимать.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 06:15

  vadymbanker написав:1986 года ни в коем случаи не принимайте, - 30% купюр - подделки, только с 2006 года можно принимать.

Тогда доллары проще держать на карте,снимать за бугром,если очень нравится геморрой и банки
никому не верю
sens
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