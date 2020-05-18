|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 тра, 2020 21:14
Sain_повернувся написав:
А загалом то розподіляю так: 50% у.о., 30% грн., 20% крипта. На депо лише гривні триматиму
Євро?
крипта - біткоін чи інший шмельц
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 8381
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:45
З новими законами на фін. мон. не буде проблем з репатріацією крипти?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4387
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 тра, 2020 08:17
Квесторе_поверніться написав: remark написав:
якщо взагалі ще віддадуть з першого приходу
Віддають...але слід замовляти.
З першого заходу...валюти нема.
В конце месяца - валюты нет по определению,деньги с МЗ в конце апреля не выдано,в начале мая праздники,в начале прошлой недели стали выдавать - купюры 1986,1999,2006 года...
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12101
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:08
greenozon написав: Sain_повернувся написав:
А загалом то розподіляю так: 50% у.о., 30% грн., 20% крипта. На депо лише гривні триматиму
Євро?
крипта - біткоін чи інший шмельц
Якось так сталось що євро не купую. Стосовно крипти - практично все в бітку, правда його купляв ще в 2013 і багато злив після падіння до 3к, невелика доля в ефірі, біткоінкеші, люменах та ріплі.
-
Sain_повернувся
-
-
- Повідомлень: 921
- З нами з: 13.10.14
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:22
sens написав: Квесторе_поверніться написав: remark написав:
якщо взагалі ще віддадуть з першого приходу
Віддають...але слід замовляти.
З першого заходу...валюти нема.
В конце месяца - валюты нет по определению,деньги с МЗ в конце апреля не выдано,в начале мая праздники,в начале прошлой недели стали выдавать - купюры 1986,1999,2006 года...
И куда потом с этим неликвидом, опять со слезами возьмите их на депо?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 508
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:41
remark написав: Квесторе_поверніться написав: remark написав:
якщо взагалі ще віддадуть з першого приходу
Віддають...але слід замовляти.
З першого заходу...валюти нема.
В конце месяца - валюты нет по определению,деньги с МЗ в конце апреля не выдано,в начале мая праздники,в начале прошлой недели стали выдавать - купюры 1986,1999,2006 года...
И куда потом с этим неликвидом, опять со слезами возьмите их на депо?[/quote]
С какой целью снимали , с такой и получили - неликвидом что вы считаете ?
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12101
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:51
sens написав: remark написав:
В конце месяца - валюты нет по определению,деньги с МЗ в конце апреля не выдано,в начале мая праздники,в начале прошлой недели стали выдавать - купюры 1986,1999,2006 года...
И куда потом с этим неликвидом, опять со слезами возьмите их на депо?
С какой целью снимали , с такой и получили - неликвидом что вы считаете ?[/quote]
старые купюры 96-99 год, от них все будут нос воротить, когда пойдешь сдавать их.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 508
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 тра, 2020 21:45
1986 года ни в коем случаи не принимайте, - 30% купюр - подделки, только с 2006 года можно принимать.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 06:15
vadymbanker написав:
1986 года ни в коем случаи не принимайте, - 30% купюр - подделки, только с 2006 года можно принимать.
Тогда доллары проще держать на карте,снимать за бугром,если очень нравится геморрой и банки
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12101
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:59
sens написав: vadymbanker написав:
1986 года ни в коем случаи не принимайте, - 30% купюр - подделки, только с 2006 года можно принимать.
Тогда доллары проще держать на карте,снимать за бугром,если очень нравится геморрой и банки
Я в ощаде ни разу не видел 86 года, один им сдал со скрипом 93 года.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|