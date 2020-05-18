vadymbanker написав: sens написав: vadymbanker написав:
1986 года ни в коем случаи не принимайте, - 30% купюр - подделки, только с 2006 года можно принимать.
Тогда доллары проще держать на карте,снимать за бугром,если очень нравится геморрой и банки
Я в ощаде ни разу не видел 86 года, один им сдал со скрипом 93 года.
Это ошибка, он имел ввиду 1996 год. Нет 1986 года выпуска, есть 1988, 1990, 1993, 1996, 2001, 2003, 2006, 2009, 2013 это все сотки.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.