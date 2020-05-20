vadymbanker написав:Я в ощаде ни разу не видел 86 года, один им сдал со скрипом 93 года.
Это ошибка, он имел ввиду 1996 год. Нет 1986 года выпуска, есть 1988, 1990, 1993, 1996, 2001, 2003, 2006, 2009, 2013 это все сотки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:03
Это ошибка, он имел ввиду 1996 год. Нет 1986 года выпуска, есть 1988, 1990, 1993, 1996, 2001, 2003, 2006, 2009, 2013 это все сотки.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Додано: Чет 21 тра, 2020 00:11
ОЩАД 24/7 Будьте обережні!
Поповнив онлайн свою гривневу карту Мій комфорт з карти іншого банку. На суму поповнення купив онлайн валюту на свою депозитну карту. Всі операції були проведені без комісії. І тільки потім побачив "мінус" по карті Мій комфорт. У виписці вказана комісія за покупку валюти за рахунок кредитних коштів, хоча купував за свої. Буду дзвонити на гарячку.
Додано: Чет 21 тра, 2020 00:19
Gunner
Ну, кожен звичано ж розважається як уміє у ці складні часи, але все ж краще викроїти трохи часу і розібратися чим відрізняється збільшення авторизаційного залишку за карткою від фактичного проведення операції по картковому рахунку. Ви ж не у Прихваті і не у Монобанку - настав час дізнатися, як працюють решта 70 банків в Україні. Ну хоч вже на 10-й рік на форумі...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 21 тра, 2020 05:23
В виду того, что горячие линии очень часто себя дискредитируют, хочу проверить слова консультанта. У многих карт Ощада есть комиссия за зачисление средств на счет. Все не проверял, но у зарплатных, пенсионных точно. Мне надо перевести средства с одной карты Ощада на другую тоже Ощада. Не хочется влететь на комиссию, поэтому поинтересовался этим вопросом у консультанта, на что получил ответ, мол, если переводить по номеру счета, то комиссия будет, а если по номеру карты, то нет. Так вот хочу удостовериться, действительно ли при переводе по номеру карты (я так понимаю, это перевод с карты на карту имеется в виду, т.е. р2р) не будет комиссии за зачисление на карту получателя, даже если это зарплатная, пенсионнная и т.п. карта? Я просто использую сервис p2p самого Ощада, и за это возьмут только 5 грн комиссии с отправителя, так?
P.S. К Ощаду 24/7 не подключен, поэтому варианты с переводом через интернет-банкинг не предлагайте, пожалуйста.
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:21
Мітюкова кажуть з спостерігачів прогнали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:42
Это только мне сегодня прилетело в приложение овер 50 сообщений про акции за 2017 год?))
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:59
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