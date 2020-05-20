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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:31
Gunner написав:
Поповнив онлайн свою гривневу карту Мій комфорт з карти іншого банку. На суму поповнення купив онлайн валюту на свою депозитну карту. Всі операції були проведені без комісії. І тільки потім побачив "мінус" по карті Мій комфорт. У виписці вказана комісія за покупку валюти за рахунок кредитних коштів, хоча купував за свої. Буду дзвонити на гарячку.
Поповнював гривневий "мій комфорт", купляв долари на "мій рахунок" і без жодних мінусів, але поповнював СЕПом а не р2р, чого і Вам на майбутнє раджу
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 21 тра, 2020 22:53
Sain_повернувся написав: Gunner написав:
Поповнив онлайн свою гривневу карту Мій комфорт з карти іншого банку. На суму поповнення купив онлайн валюту на свою депозитну карту. Всі операції були проведені без комісії. І тільки потім побачив "мінус" по карті Мій комфорт. У виписці вказана комісія за покупку валюти за рахунок кредитних коштів, хоча купував за свої. Буду дзвонити на гарячку.
Поповнював гривневий "мій комфорт", купляв долари на "мій рахунок" і без жодних мінусів, але поповнював СЕПом а не р2р, чого і Вам на майбутнє раджу
Тоже самое, к круговую без комиссии.
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