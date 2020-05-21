Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1682168316841685 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 491 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 146 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 134 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 103 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 491 Додано: Чет 21 тра, 2020 22:31 Gunner написав: Поповнив онлайн свою гривневу карту Мій комфорт з карти іншого банку. На суму поповнення купив онлайн валюту на свою депозитну карту. Всі операції були проведені без комісії. І тільки потім побачив "мінус" по карті Мій комфорт. У виписці вказана комісія за покупку валюти за рахунок кредитних коштів, хоча купував за свої. Буду дзвонити на гарячку. Поповнив онлайн свою гривневу карту Мій комфорт з карти іншого банку. На суму поповнення купив онлайн валюту на свою депозитну карту. Всі операції були проведені без комісії. І тільки потім побачив "мінус" по карті Мій комфорт. У виписці вказана комісія за покупку валюти за рахунок кредитних коштів, хоча купував за свої. Буду дзвонити на гарячку.

Поповнював гривневий "мій комфорт", купляв долари на "мій рахунок" і без жодних мінусів, але поповнював СЕПом а не р2р, чого і Вам на майбутнє раджу Поповнював гривневий "мій комфорт", купляв долари на "мій рахунок" і без жодних мінусів, але поповнював СЕПом а не р2р, чого і Вам на майбутнє раджу Sain_повернувся Повідомлень: 922 З нами з: 13.10.14 Подякував: 133 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 22:53 Re: Ощадбанк Sain_повернувся написав: Gunner написав: Поповнив онлайн свою гривневу карту Мій комфорт з карти іншого банку. На суму поповнення купив онлайн валюту на свою депозитну карту. Всі операції були проведені без комісії. І тільки потім побачив "мінус" по карті Мій комфорт. У виписці вказана комісія за покупку валюти за рахунок кредитних коштів, хоча купував за свої. Буду дзвонити на гарячку. Поповнив онлайн свою гривневу карту Мій комфорт з карти іншого банку. На суму поповнення купив онлайн валюту на свою депозитну карту. Всі операції були проведені без комісії. І тільки потім побачив "мінус" по карті Мій комфорт. У виписці вказана комісія за покупку валюти за рахунок кредитних коштів, хоча купував за свої. Буду дзвонити на гарячку.

Поповнював гривневий "мій комфорт", купляв долари на "мій рахунок" і без жодних мінусів, але поповнював СЕПом а не р2р, чого і Вам на майбутнє раджу Поповнював гривневий "мій комфорт", купляв долари на "мій рахунок" і без жодних мінусів, але поповнював СЕПом а не р2р, чого і Вам на майбутнє раджу Тоже самое, к круговую без комиссии. Тоже самое, к круговую без комиссии. vadymbanker Повідомлень: 473 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 22:59 В цьому здається і полягає різниця. СЕПом Ви побачите гроші на карті, коли операція буде повністю проведена. В моєму випадку показало, що гроші на карті, але реально операція ще не була проведена, сума була заблокована. Тому покупка відбулась за кредитні. Треба було просто дочекатись проведення операції і потім вже купувати валюту. Саме про це і говорив klug. Gunner Повідомлень: 109 З нами з: 28.01.11 Подякував: 20 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 23:19 Ощадбанк Gunner написав: В цьому здається і полягає різниця. СЕПом Ви побачите гроші на карті, коли операція буде повністю проведена. В моєму випадку показало, що гроші на карті, але реально операція ще не була проведена, сума була заблокована. Тому покупка відбулась за кредитні. Треба було просто дочекатись проведення операції і потім вже купувати валюту. Саме про це і говорив klug. Как раз наоборот, сэпом проводится день в день, а p2p(по номеру карты) - один/два дня. ЗП и пенсии заходят сепом, люди деньгами распоряжаются свободно в день поступления, без технического овердрафта, сразу пополняют депозиты и моб. сбережения, снимают с карты в atm, кассы. Как раз наоборот, сэпом проводится день в день, а p2p(по номеру карты) - один/два дня. ЗП и пенсии заходят сепом, люди деньгами распоряжаются свободно в день поступления, без технического овердрафта, сразу пополняют депозиты и моб. сбережения, снимают с карты в atm, кассы. vadymbanker Повідомлень: 473 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 23:36 vadymbanker написав: Gunner написав: В цьому здається і полягає різниця. СЕПом Ви побачите гроші на карті, коли операція буде повністю проведена. В моєму випадку показало, що гроші на карті, але реально операція ще не була проведена, сума була заблокована. Тому покупка відбулась за кредитні. Треба було просто дочекатись проведення операції і потім вже купувати валюту. Саме про це і говорив klug. Как раз наоборот, сэпом проводится день в день, а p2p(по номеру карты) - один/два дня. ЗП и пенсии заходят сепом, люди деньгами распоряжаются свободно в день поступления, без технического овердрафта, сразу пополняют депозиты и моб. сбережения, снимают с карты в atm, кассы. Как раз наоборот, сэпом проводится день в день, а p2p(по номеру карты) - один/два дня. ЗП и пенсии заходят сепом, люди деньгами распоряжаются свободно в день поступления, без технического овердрафта, сразу пополняют депозиты и моб. сбережения, снимают с карты в atm, кассы.

Я майже те саме і сказав. Єдине, що р2р може і швидше проходити. Але треба контролювати реальне проведення операції, щоб не попасти на технічний овердрафт (будь він неладний). Тому краще все ж таки СЕП. Я майже те саме і сказав. Єдине, що р2р може і швидше проходити. Але треба контролювати реальне проведення операції, щоб не попасти на технічний овердрафт (будь він неладний). Тому краще все ж таки СЕП. Gunner Повідомлень: 109 З нами з: 28.01.11 Подякував: 20 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 23:41 Gunner написав: В цьому здається і полягає різниця. СЕПом Ви побачите гроші на карті, коли операція буде повністю проведена. В моєму випадку показало, що гроші на карті, але реально операція ще не була проведена, сума була заблокована. Тому покупка відбулась за кредитні. Треба було просто дочекатись проведення операції і потім вже купувати валюту. Саме про це і говорив klug. В цьому здається і полягає різниця. СЕПом Ви побачите гроші на карті, коли операція буде повністю проведена. В моєму випадку показало, що гроші на карті, але реально операція ще не була проведена, сума була заблокована. Тому покупка відбулась за кредитні. Треба було просто дочекатись проведення операції і потім вже купувати валюту. Саме про це і говорив klug.

я 9 марта и утром 10 марта пополнял мій комфорт пополняхой Ощада и сразу делал валютообмен, всё провелось 10 числом, т.к. 9 было выходным, никакого овера не возникло как и платы за пользование им. я 9 марта и утром 10 марта пополнял мій комфорт пополняхой Ощада и сразу делал валютообмен, всё провелось 10 числом, т.к. 9 было выходным, никакого овера не возникло как и платы за пользование им. промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам» velvet Повідомлень: 2691 З нами з: 06.03.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1682168316841685 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор