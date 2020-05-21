|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:31
Gunner написав:
Поповнив онлайн свою гривневу карту Мій комфорт з карти іншого банку. На суму поповнення купив онлайн валюту на свою депозитну карту. Всі операції були проведені без комісії. І тільки потім побачив "мінус" по карті Мій комфорт. У виписці вказана комісія за покупку валюти за рахунок кредитних коштів, хоча купував за свої. Буду дзвонити на гарячку.
Поповнював гривневий "мій комфорт", купляв долари на "мій рахунок" і без жодних мінусів, але поповнював СЕПом а не р2р, чого і Вам на майбутнє раджу
-
Sain_повернувся
-
-
- Повідомлень: 922
- З нами з: 13.10.14
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:53
Sain_повернувся написав: Gunner написав:
Поповнив онлайн свою гривневу карту Мій комфорт з карти іншого банку. На суму поповнення купив онлайн валюту на свою депозитну карту. Всі операції були проведені без комісії. І тільки потім побачив "мінус" по карті Мій комфорт. У виписці вказана комісія за покупку валюти за рахунок кредитних коштів, хоча купував за свої. Буду дзвонити на гарячку.
Поповнював гривневий "мій комфорт", купляв долари на "мій рахунок" і без жодних мінусів, але поповнював СЕПом а не р2р, чого і Вам на майбутнє раджу
Тоже самое, к круговую без комиссии.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 473
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:59
В цьому здається і полягає різниця. СЕПом Ви побачите гроші на карті, коли операція буде повністю проведена. В моєму випадку показало, що гроші на карті, але реально операція ще не була проведена, сума була заблокована. Тому покупка відбулась за кредитні. Треба було просто дочекатись проведення операції і потім вже купувати валюту. Саме про це і говорив klug.
-
Gunner
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 28.01.11
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:19
Gunner написав:В цьому здається і полягає різниця. СЕПом Ви побачите гроші на карті, коли операція буде повністю проведена. В моєму випадку показало, що гроші на карті, але реально операція ще не була проведена, сума була заблокована. Тому покупка відбулась за кредитні. Треба було просто дочекатись проведення операції і потім вже купувати валюту. Саме про це і говорив klug.
Как раз наоборот, сэпом проводится день в день, а p2p(по номеру карты) - один/два дня. ЗП и пенсии заходят сепом, люди деньгами распоряжаются свободно в день поступления, без технического овердрафта, сразу пополняют депозиты и моб. сбережения, снимают с карты в atm, кассы.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 473
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:36
vadymbanker написав:
Gunner написав:В цьому здається і полягає різниця. СЕПом Ви побачите гроші на карті, коли операція буде повністю проведена. В моєму випадку показало, що гроші на карті, але реально операція ще не була проведена, сума була заблокована. Тому покупка відбулась за кредитні. Треба було просто дочекатись проведення операції і потім вже купувати валюту. Саме про це і говорив klug.
Как раз наоборот, сэпом проводится день в день, а p2p(по номеру карты) - один/два дня. ЗП и пенсии заходят сепом, люди деньгами распоряжаются свободно в день поступления, без технического овердрафта, сразу пополняют депозиты и моб. сбережения, снимают с карты в atm, кассы.
Я майже те саме і сказав. Єдине, що р2р може і швидше проходити. Але треба контролювати реальне проведення операції, щоб не попасти на технічний овердрафт (будь він неладний). Тому краще все ж таки СЕП.
-
Gunner
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 28.01.11
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:41
Gunner написав:
В цьому здається і полягає різниця. СЕПом Ви побачите гроші на карті, коли операція буде повністю проведена. В моєму випадку показало, що гроші на карті, але реально операція ще не була проведена, сума була заблокована. Тому покупка відбулась за кредитні. Треба було просто дочекатись проведення операції і потім вже купувати валюту. Саме про це і говорив klug.
я 9 марта и утром 10 марта пополнял мій комфорт пополняхой Ощада и сразу делал валютообмен, всё провелось 10 числом, т.к. 9 было выходным, никакого овера не возникло как и платы за пользование им.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2692
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:05
velvet написав: Gunner написав:
В цьому здається і полягає різниця. СЕПом Ви побачите гроші на карті, коли операція буде повністю проведена. В моєму випадку показало, що гроші на карті, але реально операція ще не була проведена, сума була заблокована. Тому покупка відбулась за кредитні. Треба було просто дочекатись проведення операції і потім вже купувати валюту. Саме про це і говорив klug.
я 9 марта и утром 10 марта пополнял мій комфорт пополняхой Ощада и сразу делал валютообмен, всё провелось 10 числом, т.к. 9 было выходным, никакого овера не возникло как и платы за пользование им.
А Ви поповнювали з карти іншого банку? Може Вам повезло, але мені пояснили на гарячці, що після поповнення гроші були на карті, але реально на рахунок ще не попали. Ця сума була в статусі "тимчасово заблоковано". Так працює р2р.
-
Gunner
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 28.01.11
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:27
Gunner
поповнював з картки іншого банку сервісом Ощада, дати написав з виписки по рахунку, як працює переказ з картки на картку я знаю
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2692
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|