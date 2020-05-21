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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:31

  Gunner написав:Поповнив онлайн свою гривневу карту Мій комфорт з карти іншого банку. На суму поповнення купив онлайн валюту на свою депозитну карту. Всі операції були проведені без комісії. І тільки потім побачив "мінус" по карті Мій комфорт. У виписці вказана комісія за покупку валюти за рахунок кредитних коштів, хоча купував за свої. Буду дзвонити на гарячку.

Поповнював гривневий "мій комфорт", купляв долари на "мій рахунок" і без жодних мінусів, але поповнював СЕПом а не р2р, чого і Вам на майбутнє раджу
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:53

Re: Ощадбанк

Sain_повернувся написав:
  Gunner написав:Поповнив онлайн свою гривневу карту Мій комфорт з карти іншого банку. На суму поповнення купив онлайн валюту на свою депозитну карту. Всі операції були проведені без комісії. І тільки потім побачив "мінус" по карті Мій комфорт. У виписці вказана комісія за покупку валюти за рахунок кредитних коштів, хоча купував за свої. Буду дзвонити на гарячку.

Поповнював гривневий "мій комфорт", купляв долари на "мій рахунок" і без жодних мінусів, але поповнював СЕПом а не р2р, чого і Вам на майбутнє раджу
Тоже самое, к круговую без комиссии.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:59

В цьому здається і полягає різниця. СЕПом Ви побачите гроші на карті, коли операція буде повністю проведена. В моєму випадку показало, що гроші на карті, але реально операція ще не була проведена, сума була заблокована. Тому покупка відбулась за кредитні. Треба було просто дочекатись проведення операції і потім вже купувати валюту. Саме про це і говорив klug.
Gunner
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:19

Ощадбанк

Gunner написав:В цьому здається і полягає різниця. СЕПом Ви побачите гроші на карті, коли операція буде повністю проведена. В моєму випадку показало, що гроші на карті, але реально операція ще не була проведена, сума була заблокована. Тому покупка відбулась за кредитні. Треба було просто дочекатись проведення операції і потім вже купувати валюту. Саме про це і говорив klug.
Как раз наоборот, сэпом проводится день в день, а p2p(по номеру карты) - один/два дня. ЗП и пенсии заходят сепом, люди деньгами распоряжаются свободно в день поступления, без технического овердрафта, сразу пополняют депозиты и моб. сбережения, снимают с карты в atm, кассы.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:36

  vadymbanker написав:
Gunner написав:В цьому здається і полягає різниця. СЕПом Ви побачите гроші на карті, коли операція буде повністю проведена. В моєму випадку показало, що гроші на карті, але реально операція ще не була проведена, сума була заблокована. Тому покупка відбулась за кредитні. Треба було просто дочекатись проведення операції і потім вже купувати валюту. Саме про це і говорив klug.
Как раз наоборот, сэпом проводится день в день, а p2p(по номеру карты) - один/два дня. ЗП и пенсии заходят сепом, люди деньгами распоряжаются свободно в день поступления, без технического овердрафта, сразу пополняют депозиты и моб. сбережения, снимают с карты в atm, кассы.

Я майже те саме і сказав. Єдине, що р2р може і швидше проходити. Але треба контролювати реальне проведення операції, щоб не попасти на технічний овердрафт (будь він неладний). Тому краще все ж таки СЕП.
Gunner
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:41

  Gunner написав:В цьому здається і полягає різниця. СЕПом Ви побачите гроші на карті, коли операція буде повністю проведена. В моєму випадку показало, що гроші на карті, але реально операція ще не була проведена, сума була заблокована. Тому покупка відбулась за кредитні. Треба було просто дочекатись проведення операції і потім вже купувати валюту. Саме про це і говорив klug.

я 9 марта и утром 10 марта пополнял мій комфорт пополняхой Ощада и сразу делал валютообмен, всё провелось 10 числом, т.к. 9 было выходным, никакого овера не возникло как и платы за пользование им.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:05

  velvet написав:
  Gunner написав:В цьому здається і полягає різниця. СЕПом Ви побачите гроші на карті, коли операція буде повністю проведена. В моєму випадку показало, що гроші на карті, але реально операція ще не була проведена, сума була заблокована. Тому покупка відбулась за кредитні. Треба було просто дочекатись проведення операції і потім вже купувати валюту. Саме про це і говорив klug.

я 9 марта и утром 10 марта пополнял мій комфорт пополняхой Ощада и сразу делал валютообмен, всё провелось 10 числом, т.к. 9 было выходным, никакого овера не возникло как и платы за пользование им.

А Ви поповнювали з карти іншого банку? Може Вам повезло, але мені пояснили на гарячці, що після поповнення гроші були на карті, але реально на рахунок ще не попали. Ця сума була в статусі "тимчасово заблоковано". Так працює р2р.
Gunner
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:27

Gunner
поповнював з картки іншого банку сервісом Ощада, дати написав з виписки по рахунку, як працює переказ з картки на картку я знаю
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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