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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:49
clientage написав: vadymbanker написав:
С 27 мая падают ставки по гривневым вкладам, все столбируйтесь!
Нее, мы повышения в октябре подождемс
Не будет, решили за чашечкой кофе, НБУ, Минфин и госбанки, взять всех нас в железную хватку, будут держать учетку низкую, рефинасн давать госам, а те с свою очередь покупать овгз, вкладчики у разбитого карыта с копеечными % по вкладам. Мы им не интересны, по крайне мере с высокодоходными вкладами.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:52
vadymbanker написав: clientage написав: vadymbanker написав:
С 27 мая падают ставки по гривневым вкладам, все столбируйтесь!
Нее, мы повышения в октябре подождемс
Не будет, решили за чашечкой кофе, НБУ, Минфин и госбанки, взять всех нас в железную хватку, будут держать учетку низкую, рефинасн давать госам, а те с свою очередь покупать овгз, вкладчики у разбитого караты с копеечными % по вкладам. Мы им не интересны, по крайне мере с высокодоходными вкладами.
Ну тады гроши у банку не несем, все конвертим у валюту и під грушу. Работаем удаленно за валюту и ждемс кредиты по 3% годовых, бум на них машины и коттеджи покупать как у ивропи
... делайте хоть что-нибудь!
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