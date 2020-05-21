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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1683168416851686

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:49

Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:С 27 мая падают ставки по гривневым вкладам, все столбируйтесь!

Нее, мы повышения в октябре подождемс :P :P
Не будет, решили за чашечкой кофе, НБУ, Минфин и госбанки, взять всех нас в железную хватку, будут держать учетку низкую, рефинасн давать госам, а те с свою очередь покупать овгз, вкладчики у разбитого карыта с копеечными % по вкладам. Мы им не интересны, по крайне мере с высокодоходными вкладами.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:52

  vadymbanker написав:
clientage написав:
  vadymbanker написав:С 27 мая падают ставки по гривневым вкладам, все столбируйтесь!

Нее, мы повышения в октябре подождемс :P :P
Не будет, решили за чашечкой кофе, НБУ, Минфин и госбанки, взять всех нас в железную хватку, будут держать учетку низкую, рефинасн давать госам, а те с свою очередь покупать овгз, вкладчики у разбитого караты с копеечными % по вкладам. Мы им не интересны, по крайне мере с высокодоходными вкладами.

Ну тады гроши у банку не несем, все конвертим у валюту и під грушу. Работаем удаленно за валюту и ждемс кредиты по 3% годовых, бум на них машины и коттеджи покупать как у ивропи :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:31

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:будут держать учетку низкую,


ще до цілі не дойшли. тому й далі будуть понижати

"Зазначається, що НБУ очікує подальшого зниження облікової ставки до 7% упродовж цього року, якщо скорочення споживчого попиту через карантинні заходи та послаблення ділової активності будуть суттєвіше тиснути на інфляцію в бік її зниження, ніж очікується зараз.

За прогнозами НБУ, українська економіка відновиться у другому півріччі 2020 року. Зокрема, завдяки зниженню облікової ставки та витрат держбюджету на підтримку економіки."

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