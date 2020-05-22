vadymbanker написав:С 27 мая падают ставки по гривневым вкладам, все столбируйтесь!
Нее, мы повышения в октябре подождемс
Не будет, решили за чашечкой кофе, НБУ, Минфин и госбанки, взять всех нас в железную хватку, будут держать учетку низкую, рефинасн давать госам, а те с свою очередь покупать овгз, вкладчики у разбитого карыта с копеечными % по вкладам. Мы им не интересны, по крайне мере с высокодоходными вкладами.
vadymbanker написав:С 27 мая падают ставки по гривневым вкладам, все столбируйтесь!
Нее, мы повышения в октябре подождемс
Не будет, решили за чашечкой кофе, НБУ, Минфин и госбанки, взять всех нас в железную хватку, будут держать учетку низкую, рефинасн давать госам, а те с свою очередь покупать овгз, вкладчики у разбитого караты с копеечными % по вкладам. Мы им не интересны, по крайне мере с высокодоходными вкладами.
Ну тады гроши у банку не несем, все конвертим у валюту и під грушу. Работаем удаленно за валюту и ждемс кредиты по 3% годовых, бум на них машины и коттеджи покупать как у ивропи
"Зазначається, що НБУ очікує подальшого зниження облікової ставки до 7% упродовж цього року, якщо скорочення споживчого попиту через карантинні заходи та послаблення ділової активності будуть суттєвіше тиснути на інфляцію в бік її зниження, ніж очікується зараз.
За прогнозами НБУ, українська економіка відновиться у другому півріччі 2020 року. Зокрема, завдяки зниженню облікової ставки та витрат держбюджету на підтримку економіки."
vadymbanker написав:С 27 мая падают ставки по гривневым вкладам, все столбируйтесь!
Нее, мы повышения в октябре подождемс
Не будет, решили за чашечкой кофе, НБУ, Минфин и госбанки, взять всех нас в железную хватку, будут держать учетку низкую, рефинасн давать госам, а те с свою очередь покупать овгз, вкладчики у разбитого карыта с копеечными % по вкладам. Мы им не интересны, по крайне мере с высокодоходными вкладами.
Как на рф
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
А почему не трем? https://bit.ly/3d3fBta Київською місцевою прокуратурою № 1 повідомлено про підозру начальнику центрального відділення державного банку у місті Києві у заволодінні коштами громадян у сумі понад 1 млн гривень. За даними слідства, підозрювана, перебуваючи на посаді керівника центрального відділення державного банку, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з іншими працівниками відділення, незаконно заволоділи грошовими коштами клієнтів банку.
Надеюсь свинки не пострадали.
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ukrprom2014 написав:А почему не трем? https://bit.ly/3d3fBta Київською місцевою прокуратурою № 1 повідомлено про підозру начальнику центрального відділення державного банку у місті Києві у заволодінні коштами громадян у сумі понад 1 млн гривень. За даними слідства, підозрювана, перебуваючи на посаді керівника центрального відділення державного банку, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з іншими працівниками відділення, незаконно заволоділи грошовими коштами клієнтів банку.