|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:55
Kalgan написав:
Полиция не пишет какой именно банк.
Скорее это Эксим. Расследовало Голосеевское Управление. А Центральное отделение Ощада в Печерском. Вроде Укргаз тоже в Печерском.
-
acsir
-
-
- Повідомлень: 466
- З нами з: 22.02.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:42
acsir написав: Kalgan написав:
Полиция не пишет какой именно банк.
Скорее это Эксим. Расследовало Голосеевское Управление. А Центральное отделение Ощада в Печерском. Вроде Укргаз тоже в Печерском.
А у привата ?
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 тра, 2020 23:00
Kalgan написав:
А у привата ?
Приват на Воровского.
-
acsir
-
-
- Повідомлень: 466
- З нами з: 22.02.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему