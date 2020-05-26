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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1684168516861687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:55

Re: Ощадбанк

  Kalgan написав:Полиция не пишет какой именно банк.

Скорее это Эксим. Расследовало Голосеевское Управление. А Центральное отделение Ощада в Печерском. Вроде Укргаз тоже в Печерском.
acsir
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:42

  acsir написав:
  Kalgan написав:Полиция не пишет какой именно банк.

Скорее это Эксим. Расследовало Голосеевское Управление. А Центральное отделение Ощада в Печерском. Вроде Укргаз тоже в Печерском.

А у привата ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 23:00

  Kalgan написав:А у привата ?

Приват на Воровского.
acsir
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:55

Re: Ощадбанк

Кто знает, 50грн. на Сильпо по акции "Расплатись визой на 500грн." действует за коммунальные через Портмоне, EasyPay?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:03

Дійсно хочуть Пишку прогнати з Мого банку?
Останнім часом Пишка зовсім не публічний. :(
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