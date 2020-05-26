Скорее это Эксим. Расследовало Голосеевское Управление. А Центральное отделение Ощада в Печерском. Вроде Укргаз тоже в Печерском.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:55
Re: Ощадбанк
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:42
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:55
Re: Ощадбанк
Кто знает, 50грн. на Сильпо по акции "Расплатись визой на 500грн." действует за коммунальные через Портмоне, EasyPay?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Сер 27 тра, 2020 13:03
Дійсно хочуть Пишку прогнати з Мого банку?
Останнім часом Пишка зовсім не публічний.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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