Да вроде не то что обанкротился, а совсем наоборот, приносит рекордную многомиллионную прибыль каждый год
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:27
Да вроде не то что обанкротился, а совсем наоборот, приносит рекордную многомиллионную прибыль каждый год
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:34
То все в основному на облігаціях які Мінфін залив.... прОцент капає.
А кредитна проблемка після Бєні так і лежить мертвим грузом.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:50
Ну так если многомиллионную прибыль не по карманам распихивать в виде премий и дополнительных окладов, то и проблем не будет
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:53
Re: Ощадбанк
Пересічному клиенту те кредитные проблемы Бени абсолютно до лампадки. Ему интересно удобство и качество дистанционного обслуживания, наличие отделений и банкоматов, качество и скорость решения возникающих проблем. И в "Ощаде" и в "Привате" есть проблемы, но это настолько качественно разный уровень, что сравнивать их не этично.
"Ощад" - жуткий и жлобский во всех отношениях совок, и до Пышного и при Пышном. И никакие ремонты отделений этого не исправили.
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:59
Кроме ощАда в Украине есть банки, где за пределами области, где ты открыл счет, твои счета не видны ?
Додано: Сер 27 тра, 2020 16:00
Re: Ощадбанк
ну да, мишуры добавили, а тупизну и дурость оставили, за редким исключением
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:30
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