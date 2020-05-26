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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1685168616871688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:27

  Квесторе_поверніться написав:А це за Дубілета з Гороховським Приват обанкротився?

Да вроде не то что обанкротился, а совсем наоборот, приносит рекордную многомиллионную прибыль каждый год
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:34

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:А це за Дубілета з Гороховським Приват обанкротився?

Да вроде не то что обанкротился, а совсем наоборот, приносит рекордную многомиллионную прибыль каждый год

То все в основному на облігаціях які Мінфін залив.... прОцент капає.
А кредитна проблемка після Бєні так і лежить мертвим грузом.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:50

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:А це за Дубілета з Гороховським Приват обанкротився?

Да вроде не то что обанкротился, а совсем наоборот, приносит рекордную многомиллионную прибыль каждый год

То все в основному на облігаціях які Мінфін залив.... прОцент капає.
А кредитна проблемка після Бєні так і лежить мертвим грузом.

Ну так если многомиллионную прибыль не по карманам распихивать в виде премий и дополнительных окладов, то и проблем не будет ;-)
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:53

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:А кредитна проблемка після Бєні так і лежить мертвим грузом.

Пересічному клиенту те кредитные проблемы Бени абсолютно до лампадки. Ему интересно удобство и качество дистанционного обслуживания, наличие отделений и банкоматов, качество и скорость решения возникающих проблем. И в "Ощаде" и в "Привате" есть проблемы, но это настолько качественно разный уровень, что сравнивать их не этично.
"Ощад" - жуткий и жлобский во всех отношениях совок, и до Пышного и при Пышном. И никакие ремонты отделений этого не исправили.
acsir
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:59

Кроме ощАда в Украине есть банки, где за пределами области, где ты открыл счет, твои счета не видны ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:00

Re: Ощадбанк

  acsir написав:"Ощад" - жуткий и жлобский во всех отношениях совок, и до Пышного и при Пышном. И никакие ремонты отделений этого не исправили.

ну да, мишуры добавили, а тупизну и дурость оставили, за редким исключением :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:30

  Kalgan написав:Кроме ощАда в Украине есть банки, где за пределами области, где ты открыл счет, твои счета не видны ?

Во многих мелких депозиты даже соседние отделения не видят: Глобус РВС, АСВИО. Из крупных не знаю.
demichh
 
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