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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:27
Квесторе_поверніться написав:
А це за Дубілета з Гороховським Приват обанкротився?
Да вроде не то что обанкротился, а совсем наоборот, приносит рекордную многомиллионную прибыль каждый год
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:34
Stringer написав: Квесторе_поверніться написав:
А це за Дубілета з Гороховським Приват обанкротився?
Да вроде не то что обанкротился, а совсем наоборот, приносит рекордную многомиллионную прибыль каждый год
То все в основному на облігаціях які Мінфін залив.... прОцент капає.
А кредитна проблемка після Бєні так і лежить мертвим грузом.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:50
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав: Квесторе_поверніться написав:
А це за Дубілета з Гороховським Приват обанкротився?
Да вроде не то что обанкротился, а совсем наоборот, приносит рекордную многомиллионную прибыль каждый год
То все в основному на облігаціях які Мінфін залив.... прОцент капає.
А кредитна проблемка після Бєні так і лежить мертвим грузом.
Ну так если многомиллионную прибыль не по карманам распихивать в виде премий и дополнительных окладов, то и проблем не будет
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Stringer
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:53
Квесторе_поверніться написав:
А кредитна проблемка після Бєні так і лежить мертвим грузом.
Пересічному клиенту те кредитные проблемы Бени абсолютно до лампадки. Ему интересно удобство и качество дистанционного обслуживания, наличие отделений и банкоматов, качество и скорость решения возникающих проблем. И в "Ощаде" и в "Привате" есть проблемы, но это настолько качественно разный уровень, что сравнивать их не этично.
"Ощад" - жуткий и жлобский во всех отношениях совок, и до Пышного и при Пышном. И никакие ремонты отделений этого не исправили.
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acsir
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:59
Кроме ощАда в Украине есть банки, где за пределами области, где ты открыл счет, твои счета не видны ?
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Kalgan
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Додано: Сер 27 тра, 2020 16:00
acsir написав:
"Ощад" - жуткий и жлобский во всех отношениях совок, и до Пышного и при Пышном. И никакие ремонты отделений этого не исправили.
ну да, мишуры добавили, а тупизну и дурость оставили, за редким исключением
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 27 тра, 2020 17:30
Kalgan написав:
Кроме ощАда в Украине есть банки, где за пределами области, где ты открыл счет, твои счета не видны ?
Во многих мелких депозиты даже соседние отделения не видят: Глобус РВС, АСВИО. Из крупных не знаю.
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demichh
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Додано: Сер 27 тра, 2020 18:01
Kalgan написав:
Кроме ощАда в Украине есть банки, где за пределами области, где ты открыл счет, твои счета не видны ?
Мона беребранчеватся, т.е. оформить обслуживание на текущее отд-е.
Новое отд-е запросит со старого образец подписи... ну эт от 30 до 60минут факсом, зависит от опыта и желания текущих курочек, може еще выпустят какую новую мнгновенку на вас и всьооо станет видно в новом отд-и
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 28 тра, 2020 05:23
clientage написав: Kalgan написав:
Кроме ощАда в Украине есть банки, где за пределами области, где ты открыл счет, твои счета не видны ?
Мона беребранчеватся, т.е. оформить обслуживание на текущее отд-е.
Новое отд-е запросит со старого образец подписи... ну эт от 30 до 60минут факсом, зависит от опыта и желания текущих курочек, може еще выпустят какую новую мнгновенку на вас и всьооо станет видно в новом отд-и
возможно это не везде,так как валюту снять или переоформить счета в другой области Украины не всегда получается даже в центральном отделении областного центра,на заметку
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:40
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kesha876
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