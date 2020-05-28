???
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:29
Від замовлення перевипуску картки до отримання СМС шо картка вже в відділенні пройшло 22 дні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:39
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:51
Підкажіть, а яку картку під цю акцію краще відкрити, щоб миттєва віза була, в якому тарифі?
Чи може це бути картка, по якій СМС безкоштовно (чи його можна вимкнути), тому до неї чіпляють Ощад24/7?
Як її швидше за все поповнити (без додаткових блокувань суми), щоб одразу зробити акційну інтернет-покупку?
Дякую наперед!
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:10
Ви плануєте відкрити картку для однієї операції з кешбеком 50 грн. ваучером? Думаю підійде будь-яка яка задовольнить вас тарифами.
Так може. Я платив такою. Мій комфорт.
Можна дистанційно через Ощад24 по р2р з тієї картки де у вас безкоштовний вихід. В будь-якому випадку ваша покупка проведеться по рахунку не відразу.
|