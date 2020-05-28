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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1686168716881689

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 492
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 492
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 06:12

  kesha876 написав:sens
Ты карточку получил?

???
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12105
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:29

Від замовлення перевипуску картки до отримання СМС шо картка вже в відділенні пройшло 22 дні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33608
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:39

  sens написав:
  kesha876 написав:sens
Ты карточку получил?

???

Посмотри в личку.
kesha876
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:51

  vollena71 написав:https://www.oschadbank.ua/ua/vs-online
бонуси прилетіли! акція для карток visa
Отримайте гарантований сертифікат на 50 грн в Сільпо за покупки

Підкажіть, а яку картку під цю акцію краще відкрити, щоб миттєва віза була, в якому тарифі?

Чи може це бути картка, по якій СМС безкоштовно (чи його можна вимкнути), тому до неї чіпляють Ощад24/7?

Як її швидше за все поповнити (без додаткових блокувань суми), щоб одразу зробити акційну інтернет-покупку?

Дякую наперед!
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2431
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:10

  kreuz написав:Підкажіть, а яку картку під цю акцію краще відкрити, щоб миттєва віза була, в якому тарифі?
Ви плануєте відкрити картку для однієї операції з кешбеком 50 грн. ваучером? Думаю підійде будь-яка яка задовольнить вас тарифами.
  kreuz написав:Чи може це бути картка, по якій СМС безкоштовно (чи його можна вимкнути), тому до неї чіпляють Ощад24/7?
Так може. Я платив такою. Мій комфорт.
  kreuz написав:Як її швидше за все поповнити (без додаткових блокувань суми), щоб одразу зробити акційну інтернет-покупку?
Можна дистанційно через Ощад24 по р2р з тієї картки де у вас безкоштовний вихід. В будь-якому випадку ваша покупка проведеться по рахунку не відразу.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:25

  Квесторе_поверніться написав:Від замовлення перевипуску картки до отримання СМС шо картка вже в відділенні пройшло 22 дні.

Те смс приходить із запізненням

Карту отримав, а смс надійшло через 6 днів. С-сервіс.
KVV
 
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