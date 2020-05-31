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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 18:41
Бесплатный входящий сэп безнал, по всем валютам и снятие в кассе, - бесплатное, идеальная карта.
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vadymbanker
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Додано: Пон 01 чер, 2020 19:17
vadymbanker написав:
Бесплатный входящий сэп безнал, по всем валютам и снятие в кассе, - бесплатное, идеальная карта.
Так про що мова? Ви ж згадали в попередньому повідомленні і мій комфорт, і мій рахунок. Чи умови стануть однаковими?
І якось незрозуміло написано: "Бесплатный входящий сэп безнал, по всем валютам и снятие в кассе, - бесплатное" - слова по усіх валютах мають відношення до чого? До СЕП - навряд. Якщо до безкоштовного зняття в касі то навіщо там стоїть сполучик "и"?
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Alien
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Додано: Пон 01 чер, 2020 19:33
Alien написав: vadymbanker написав:
Бесплатный входящий сэп безнал, по всем валютам и снятие в кассе, - бесплатное, идеальная карта.
Так про що мова? Ви ж згадали в попередньому повідомленні і мій комфорт, і мій рахунок. Чи умови стануть однаковими?
І якось незрозуміло написано: "Бесплатный входящий сэп безнал, по всем валютам и снятие в кассе, - бесплатное" - слова по усіх валютах мають відношення до чого? До СЕП - навряд. Якщо до безкоштовного зняття в касі то навіщо там стоїть сполучик "и"?
Пакеты мiй рахунок и мiй комфорт себя повторяют, безнал входящий бесплатный, снятие тоже, с ОГОВОРКАМИ. Еще бы кешбек вообще было бы...
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vadymbanker
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