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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1687168816891690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 492
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 492
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:41

Re: Ощадбанк

Бесплатный входящий сэп безнал, по всем валютам и снятие в кассе, - бесплатное, идеальная карта.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:17

  vadymbanker написав:Бесплатный входящий сэп безнал, по всем валютам и снятие в кассе, - бесплатное, идеальная карта.

Так про що мова? Ви ж згадали в попередньому повідомленні і мій комфорт, і мій рахунок. Чи умови стануть однаковими?
І якось незрозуміло написано: "Бесплатный входящий сэп безнал, по всем валютам и снятие в кассе, - бесплатное" - слова по усіх валютах мають відношення до чого? До СЕП - навряд. Якщо до безкоштовного зняття в касі то навіщо там стоїть сполучик "и"?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:33

Re: Ощадбанк

Alien написав:
  vadymbanker написав:Бесплатный входящий сэп безнал, по всем валютам и снятие в кассе, - бесплатное, идеальная карта.

Так про що мова? Ви ж згадали в попередньому повідомленні і мій комфорт, і мій рахунок. Чи умови стануть однаковими?
І якось незрозуміло написано: "Бесплатный входящий сэп безнал, по всем валютам и снятие в кассе, - бесплатное" - слова по усіх валютах мають відношення до чого? До СЕП - навряд. Якщо до безкоштовного зняття в касі то навіщо там стоїть сполучик "и"?
Пакеты мiй рахунок и мiй комфорт себя повторяют, безнал входящий бесплатный, снятие тоже, с ОГОВОРКАМИ. Еще бы кешбек вообще было бы...
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:33

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Новые Тарифы с 1 июля, изменения достаточно значимые

п.6.1 общих тарифов подрос в 5 раз с 20 до 100 грн. Но при этом неактивным начали считать счет не от 3 месяцев как сейчас (садисты) а от 12 :D

"Моя картка" теперь может быть с чипом и бесконтактной оплатой
Снятие без комиса с карт "мій рахунок" ограничили 30к в месяц или 2 без-комисных в кассе банка.
Да, судя по изменению тарифов, "моя картка" кроме как для смс уже и не нужна.

тарифы теперь сильно на альфу смахивают, правда не хватает бесплатного СЕП без ограничения в 5к
Kalgan
 
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