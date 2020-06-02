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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 18:41
Re: Ощадбанк
Бесплатный входящий сэп безнал, по всем валютам и снятие в кассе, - бесплатное, идеальная карта.
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:17
Так про що мова? Ви ж згадали в попередньому повідомленні і мій комфорт, і мій рахунок. Чи умови стануть однаковими?
І якось незрозуміло написано: "Бесплатный входящий сэп безнал, по всем валютам и снятие в кассе, - бесплатное" - слова по усіх валютах мають відношення до чого? До СЕП - навряд. Якщо до безкоштовного зняття в касі то навіщо там стоїть сполучик "и"?
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:33
Re: Ощадбанк
Пакеты мiй рахунок и мiй комфорт себя повторяют, безнал входящий бесплатный, снятие тоже, с ОГОВОРКАМИ. Еще бы кешбек вообще было бы...
Додано: Вів 02 чер, 2020 00:33
Re: Ощадбанк
п.6.1 общих тарифов подрос в 5 раз с 20 до 100 грн. Но при этом неактивным начали считать счет не от 3 месяцев как сейчас (садисты) а от 12
"Моя картка" теперь может быть с чипом и бесконтактной оплатой
Снятие без комиса с карт "мій рахунок" ограничили 30к в месяц или 2 без-комисных в кассе банка.
Да, судя по изменению тарифов, "моя картка" кроме как для смс уже и не нужна.
тарифы теперь сильно на альфу смахивают, правда не хватает бесплатного СЕП без ограничения в 5к
Додано: Вів 02 чер, 2020 19:13
Пишку майже прогнали з Мого банку
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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