vadymbanker написав:Бесплатный входящий сэп безнал, по всем валютам и снятие в кассе, - бесплатное, идеальная карта.
Так про що мова? Ви ж згадали в попередньому повідомленні і мій комфорт, і мій рахунок. Чи умови стануть однаковими? І якось незрозуміло написано: "Бесплатный входящий сэп безнал, по всем валютам и снятие в кассе, - бесплатное" - слова по усіх валютах мають відношення до чого? До СЕП - навряд. Якщо до безкоштовного зняття в касі то навіщо там стоїть сполучик "и"?
vadymbanker написав:Бесплатный входящий сэп безнал, по всем валютам и снятие в кассе, - бесплатное, идеальная карта.
Так про що мова? Ви ж згадали в попередньому повідомленні і мій комфорт, і мій рахунок. Чи умови стануть однаковими? І якось незрозуміло написано: "Бесплатный входящий сэп безнал, по всем валютам и снятие в кассе, - бесплатное" - слова по усіх валютах мають відношення до чого? До СЕП - навряд. Якщо до безкоштовного зняття в касі то навіщо там стоїть сполучик "и"?
Пакеты мiй рахунок и мiй комфорт себя повторяют, безнал входящий бесплатный, снятие тоже, с ОГОВОРКАМИ. Еще бы кешбек вообще было бы...
vadymbanker написав:Новые Тарифы с 1 июля, изменения достаточно значимые
п.6.1 общих тарифов подрос в 5 раз с 20 до 100 грн. Но при этом неактивным начали считать счет не от 3 месяцев как сейчас (садисты) а от 12
"Моя картка" теперь может быть с чипом и бесконтактной оплатой Снятие без комиса с карт "мій рахунок" ограничили 30к в месяц или 2 без-комисных в кассе банка. Да, судя по изменению тарифов, "моя картка" кроме как для смс уже и не нужна.
тарифы теперь сильно на альфу смахивают, правда не хватает бесплатного СЕП без ограничения в 5к
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
vadymbanker написав:Новые Тарифы с 1 июля, изменения достаточно значимые
п.6.1 общих тарифов подрос в 5 раз с 20 до 100 грн. Но при этом неактивным начали считать счет не от 3 месяцев как сейчас (садисты) а от 12
"Моя картка" теперь может быть с чипом и бесконтактной оплатой Снятие без комиса с карт "мій рахунок" ограничили 30к в месяц или 2 без-комисных в кассе банка. Да, судя по изменению тарифов, "моя картка" кроме как для смс уже и не нужна.
тарифы теперь сильно на альфу смахивают, правда не хватает бесплатного СЕП без ограничения в 5к
Так уже мои карты давно с чипом и бесконтактом, а депозитку такую в прошлом месяце получил.
demichh написав:Так уже мои карты давно с чипом и бесконтактом, а депозитку такую в прошлом месяце получил.
А в текущих тарифах, напротив строчки карта с чипом, стоит прочерк
А де ті новітарифи лежать?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.