Та могли кинути шоб не шукав. Де западло в тарифах?
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Де є рідні банкомати Мій банк дозволяє дрібний обнал з 1 липня. З чого би це? Може конкуренція з Приватом, де немає прямого обналу?
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