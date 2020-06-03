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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1688168916901691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 492
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 492
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:35

  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:
  Квесторе_поверніться написав:А де ті новітарифи лежать?

Там же, де і старі.

Це?
https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... aryf-inshe

А шо, там неясно написано?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:41

Та могли кинути шоб не шукав.
Де западло в тарифах?
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:44

Де є рідні банкомати Мій банк дозволяє дрібний обнал з 1 липня.
З чого би це?
Може конкуренція з Приватом, де немає прямого обналу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:12

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:Де є рідні банкомати Мій банк дозволяє дрібний обнал з 1 липня.
З чого би це?
Може конкуренція з Приватом, де немає прямого обналу?
Не понял.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:37

  Квесторе_поверніться написав:Де є рідні банкомати Мій банк дозволяє дрібний обнал з 1 липня.
З чого би це?
Може конкуренція з Приватом, де немає прямого обналу?

Так и в чужих банкоматах тоже, только лимит в 3 раза меньше
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:07

  vadymbanker написав:
Квесторе_поверніться написав:Де є рідні банкомати Мій банк дозволяє дрібний обнал з 1 липня.
З чого би це?
Може конкуренція з Приватом, де немає прямого обналу?
Не понял.

З Моєї карти вихід в нал без комісії.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:08

  Kalgan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Де є рідні банкомати Мій банк дозволяє дрібний обнал з 1 липня.
З чого би це?
Може конкуренція з Приватом, де немає прямого обналу?

Так и в чужих банкоматах тоже, только лимит в 3 раза меньше

10000? Це який пункт тарифів?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:38

  Квесторе_поверніться написав:
  Kalgan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Де є рідні банкомати Мій банк дозволяє дрібний обнал з 1 липня.
З чого би це?
Може конкуренція з Приватом, де немає прямого обналу?

Так и в чужих банкоматах тоже, только лимит в 3 раза меньше

10000? Це який пункт тарифів?

тот же, только парой строчек ниже, где про банкоматы других украинских банков (п. 5.1 / 4.1 моя карта / депозитка)
Kalgan
 
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