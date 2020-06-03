Та могли кинути шоб не шукав. Де западло в тарифах?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Де є рідні банкомати Мій банк дозволяє дрібний обнал з 1 липня. З чого би це? Може конкуренція з Приватом, де немає прямого обналу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Де є рідні банкомати Мій банк дозволяє дрібний обнал з 1 липня. З чого би це? Може конкуренція з Приватом, де немає прямого обналу?
Не понял.
З Моєї карти вихід в нал без комісії.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Де є рідні банкомати Мій банк дозволяє дрібний обнал з 1 липня. З чого би це? Може конкуренція з Приватом, де немає прямого обналу?
Так и в чужих банкоматах тоже, только лимит в 3 раза меньше
10000? Це який пункт тарифів?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
зашел в отделение Ощада спросить что делать с этим субсчетом и остатком по субсидии. Получил ответ, если у клиента нет никаких других ранее открытых счетов, то ничего автоматически не откроется и не переведется. Клиенту пенсионеру необходимо открыть социальный счет и социальную карту. На нее отдел субсидий и банк автоматически переведут в июне остаток по субсчету. На мой вопрос могу ли я для этих целей открыть "мою карту" , ответ нет только социальную. смс за 7 грн по желанию. Так что возможно придется открывать две карты, для бесплатного ИБ. Сразу предупредили что за не активный счет 20грн. Возможно это только субъективное мнение менеджера, но оно таково