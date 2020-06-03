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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1688168916901691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 492
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 492
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:35

  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:
  Квесторе_поверніться написав:А де ті новітарифи лежать?

Там же, де і старі.

Це?
https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... aryf-inshe

А шо, там неясно написано?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:41

Та могли кинути шоб не шукав.
Де западло в тарифах?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:44

Де є рідні банкомати Мій банк дозволяє дрібний обнал з 1 липня.
З чого би це?
Може конкуренція з Приватом, де немає прямого обналу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:12

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:Де є рідні банкомати Мій банк дозволяє дрібний обнал з 1 липня.
З чого би це?
Може конкуренція з Приватом, де немає прямого обналу?
Не понял.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:37

  Квесторе_поверніться написав:Де є рідні банкомати Мій банк дозволяє дрібний обнал з 1 липня.
З чого би це?
Може конкуренція з Приватом, де немає прямого обналу?

Так и в чужих банкоматах тоже, только лимит в 3 раза меньше
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:07

  vadymbanker написав:
Квесторе_поверніться написав:Де є рідні банкомати Мій банк дозволяє дрібний обнал з 1 липня.
З чого би це?
Може конкуренція з Приватом, де немає прямого обналу?
Не понял.

З Моєї карти вихід в нал без комісії.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:08

  Kalgan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Де є рідні банкомати Мій банк дозволяє дрібний обнал з 1 липня.
З чого би це?
Може конкуренція з Приватом, де немає прямого обналу?

Так и в чужих банкоматах тоже, только лимит в 3 раза меньше

10000? Це який пункт тарифів?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:38

  Квесторе_поверніться написав:
  Kalgan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Де є рідні банкомати Мій банк дозволяє дрібний обнал з 1 липня.
З чого би це?
Може конкуренція з Приватом, де немає прямого обналу?

Так и в чужих банкоматах тоже, только лимит в 3 раза меньше

10000? Це який пункт тарифів?

тот же, только парой строчек ниже, где про банкоматы других украинских банков (п. 5.1 / 4.1 моя карта / депозитка)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:10

Re: Ощадбанк

зашел в отделение Ощада спросить что делать с этим субсчетом и остатком по субсидии. Получил ответ, если у клиента нет никаких других ранее открытых счетов, то ничего автоматически не откроется и не переведется. Клиенту пенсионеру необходимо открыть социальный счет и социальную карту. На нее отдел субсидий и банк автоматически переведут в июне остаток по субсчету. На мой вопрос могу ли я для этих целей открыть "мою карту" , ответ нет только социальную. смс за 7 грн по желанию. Так что возможно придется открывать две карты, для бесплатного ИБ. Сразу предупредили что за не активный счет 20грн. Возможно это только субъективное мнение менеджера, но оно таково
pavyak
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