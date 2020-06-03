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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1689169016911692

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 492
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 492
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:37

  Kalgan написав:
  pavyak написав:Сразу предупредили что за не активный счет 20грн. Возможно это только субъективное мнение менеджера, но оно таково

с 1.07 уже будет 100 грн, а не 20 :mrgreen:

Да хоть 1000, просто не оставляйте свои гроши на счетах, если этими счетами не пользуетесь :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:13

Re: Ощадбанк

  Kalgan написав:тот же, только парой строчек ниже, где про банкоматы других украинских банков (п. 5.1 / 4.1 моя карта / депозитка)

Дякую.
Для нищебродів Мій банк пішов назустріч з 1 липня.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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