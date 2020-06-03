Да хоть 1000, просто не оставляйте свои гроши на счетах, если этими счетами не пользуетесь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:37
Да хоть 1000, просто не оставляйте свои гроши на счетах, если этими счетами не пользуетесь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:13
Re: Ощадбанк
Дякую.
Для нищебродів Мій банк пішов назустріч з 1 липня.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:33
Я ведь не про 100 или 20, а как ту 1000 что там осталось забрать.Сегодня пришел в райвиконком все закрыто, карантин продолжается, отделение привата где у пенса карта открыта тоже на карантине, хоть реквизиты и без них нашел.
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:59
Re: Ощадбанк
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