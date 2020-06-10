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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1689169016911692

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 492
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 492
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:37

  Kalgan написав:
  pavyak написав:Сразу предупредили что за не активный счет 20грн. Возможно это только субъективное мнение менеджера, но оно таково

с 1.07 уже будет 100 грн, а не 20 :mrgreen:

Да хоть 1000, просто не оставляйте свои гроши на счетах, если этими счетами не пользуетесь :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:13

Re: Ощадбанк

  Kalgan написав:тот же, только парой строчек ниже, где про банкоматы других украинских банков (п. 5.1 / 4.1 моя карта / депозитка)

Дякую.
Для нищебродів Мій банк пішов назустріч з 1 липня.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:33

  Kalgan написав:
  pavyak написав:Сразу предупредили что за не активный счет 20грн. Возможно это только субъективное мнение менеджера, но оно таково

с 1.07 уже будет 100 грн, а не 20 :mrgreen:

Я ведь не про 100 или 20, а как ту 1000 что там осталось забрать.Сегодня пришел в райвиконком все закрыто, карантин продолжается, отделение привата где у пенса карта открыта тоже на карантине, хоть реквизиты и без них нашел.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:59

Re: Ощадбанк

  pavyak написав:Я ведь не про 100 или 20, а как ту 1000 что там осталось забрать.

я писал про то, что это не субъективное мнение менеджера, а конкретный пункт в тарифах для всех карт-счетов
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:09

Re: Ощадбанк

Сегодня довел пенса до банка, открыть соц счет, для перечисления остатка по субсидии. Счет оформили, карту сказали через 14 дней дадут. Сейчас захожу в Особистий кабінет субсидианта остаток 0. Вот интересно эти события связаны.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:15

Re: Ощадбанк

В чому відмінність тарифів з 01.07 від тарифів з 07.07?
Які там ще міни для свинорилів?
Scholar
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:54

Ощадбанк

Scholar написав:В чому відмінність тарифів з 01.07 від тарифів з 07.07?
Які там ще міни для свинорилів?
Это после моей заявки через вип колл центр, сделали новую Редакцию, убрали банкоматы-партнеры, их теперь у Ощада не будет, т.е. не эксима не миб. В любом банкомате без комиссионное снятие в пределах ₴10000 бесплатно, с 1 июля.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:02

  vadymbanker написав:
Scholar написав:В чому відмінність тарифів з 01.07 від тарифів з 07.07?
Які там ще міни для свинорилів?
Это после моей заявки через вип колл центр, сделали новую Редакцию, убрали банкоматы-партнеры, их теперь у Ощада не будет, т.е. не эксима не миб. В любом банкомате без комиссионное снятие в пределах ₴10000 бесплатно, с 1 июля.

2 рази в мережі установ Пишки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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