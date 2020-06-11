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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1690169116921693

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 492
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 492
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:11

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Видача через мережу установ, - имеется ввиду снятие через кассу Ощадбанка. По количеству раз лимита нет на снятие через банкомат, только по сумме, а в кассе наоборот, - 2 раза снятие бесплатно(без ограничения по суммам), а далее с комиссией, в течение календарного месяца(кроме последних дней выходных, которые переносятся на следующий месяц).
Главное что входящие не только сэп гривневые бесплатные, так еще и входящие swift по картам мiй рахунок бесплатные, это конечно очень круто, реально удобно. Вот такие тарифы по картам в Европе и США.
Ощад - низкий поклон тебе.

Хочу уточнити...СЕП без комісії і на Мій рахунок і на Мій комфорт з 1 липня року 2020?
Да, входящий.
Исходящий, как и раньше до ₴5000 - без комиссии, за каждую платежку.
vadymbanker
 
Повідомлень: 491
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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