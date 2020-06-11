vadymbanker написав:Видача через мережу установ, - имеется ввиду снятие через кассу Ощадбанка. По количеству раз лимита нет на снятие через банкомат, только по сумме, а в кассе наоборот, - 2 раза снятие бесплатно(без ограничения по суммам), а далее с комиссией, в течение календарного месяца(кроме последних дней выходных, которые переносятся на следующий месяц). Главное что входящие не только сэп гривневые бесплатные, так еще и входящие swift по картам мiй рахунок бесплатные, это конечно очень круто, реально удобно. Вот такие тарифы по картам в Европе и США. Ощад - низкий поклон тебе.
Хочу уточнити...СЕП без комісії і на Мій рахунок і на Мій комфорт з 1 липня року 2020?
Да, входящий. Исходящий, как и раньше до ₴5000 - без комиссии, за каждую платежку.
vadymbanker написав:Видача через мережу установ, - имеется ввиду снятие через кассу Ощадбанка. По количеству раз лимита нет на снятие через банкомат, только по сумме, а в кассе наоборот, - 2 раза снятие бесплатно(без ограничения по суммам), а далее с комиссией, в течение календарного месяца(кроме последних дней выходных, которые переносятся на следующий месяц). Главное что входящие не только сэп гривневые бесплатные, так еще и входящие swift по картам мiй рахунок бесплатные, это конечно очень круто, реально удобно. Вот такие тарифы по картам в Европе и США. Ощад - низкий поклон тебе.
Хочу уточнити...СЕП без комісії і на Мій рахунок і на Мій комфорт з 1 липня року 2020?
Да, входящий. Исходящий, как и раньше до ₴5000 - без комиссии, за каждую платежку.
с укрсіб выйти без комиссии,это скинуть теперь на карту Ощада