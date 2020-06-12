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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1691169216931694>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 492
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 492
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:11

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Видача через мережу установ, - имеется ввиду снятие через кассу Ощадбанка. По количеству раз лимита нет на снятие через банкомат, только по сумме, а в кассе наоборот, - 2 раза снятие бесплатно(без ограничения по суммам), а далее с комиссией, в течение календарного месяца(кроме последних дней выходных, которые переносятся на следующий месяц).
Главное что входящие не только сэп гривневые бесплатные, так еще и входящие swift по картам мiй рахунок бесплатные, это конечно очень круто, реально удобно. Вот такие тарифы по картам в Европе и США.
Ощад - низкий поклон тебе.

Хочу уточнити...СЕП без комісії і на Мій рахунок і на Мій комфорт з 1 липня року 2020?
Да, входящий.
Исходящий, как и раньше до ₴5000 - без комиссии, за каждую платежку.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 06:25

  vadymbanker написав:
Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Видача через мережу установ, - имеется ввиду снятие через кассу Ощадбанка. По количеству раз лимита нет на снятие через банкомат, только по сумме, а в кассе наоборот, - 2 раза снятие бесплатно(без ограничения по суммам), а далее с комиссией, в течение календарного месяца(кроме последних дней выходных, которые переносятся на следующий месяц).
Главное что входящие не только сэп гривневые бесплатные, так еще и входящие swift по картам мiй рахунок бесплатные, это конечно очень круто, реально удобно. Вот такие тарифы по картам в Европе и США.
Ощад - низкий поклон тебе.

Хочу уточнити...СЕП без комісії і на Мій рахунок і на Мій комфорт з 1 липня року 2020?
Да, входящий.
Исходящий, как и раньше до ₴5000 - без комиссии, за каждую платежку.
с укрсіб выйти без комиссии,это скинуть теперь на карту Ощада
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:31

Re: Ощадбанк

ЕБРР войдет в капитал Ощадбанка.
Такой тезис щаписан в условиях транша с МВФ.
Вот думаю, хорошо это или плохо.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:14

  ukrprom2014 написав:ЕБРР войдет в капитал Ощадбанка.
Такой тезис щаписан в условиях транша с МВФ.
Вот думаю, хорошо это или плохо.

Видимо не может вернуть какие-то кредиты, поэтому расплатиться долей в капитале. Как и Газмяс. Ничего нового
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:36

Re: Ощадбанк

  Вкладчик1234 написав:Видимо не может вернуть какие-то кредиты, поэтому расплатиться долей в капитале. Как и Газмяс. Ничего нового


в Меморандумі по траншу МВФ є дуже цікавий пункт - держава має зменшити свою часту в держбанках
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:19

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Видимо не может вернуть какие-то кредиты, поэтому расплатится долей в капитале. Как и Газмяс. Ничего нового


в Меморандумі по траншу МВФ є дуже цікавий пункт - держава має зменшити свою часту в держбанках

Ну вот таким красивым "финтом" и "рассчитаются", и заведут "партнёрских" инсайдеров в госы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:30

  ukrprom2014 написав:ЕБРР войдет в капитал Ощадбанка.
Такой тезис щаписан в условиях транша с МВФ.
Вот думаю, хорошо это или плохо.


Это "не лучше". Просто вместо укрбюджетников там будут у руля евро/амерочиновники.

Откаты станут дороже. Но и крыша надежнее - считается что в Евросовке секса, то бишь взяток, нет.
ledov
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:35

Мобильные заощадженя - сейчас 9%? Кто проверял ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:10

  proftpd66 написав:Мобильные заощадженя - сейчас 9%? Кто проверял ?

Накуа? В спорте 12
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:12

  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:Мобильные заощадженя - сейчас 9%? Кто проверял ?

Накуа? В спорте 12

так там сумма аккумулируется под контейнер прeзиkофф
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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