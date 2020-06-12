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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1691169216931694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 492
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 492
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:21

  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:Мобильные заощадженя - сейчас 9%? Кто проверял ?

Накуа? В спорте 12


В спорте можно вывести 30к в день без коммиса И там в теме сказали 30к в месяц без коммиса , тут хоть миллиард выводи и меняй.


Из вашей практики, сколько можно ввести или снять без коммиса в спорте ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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  #<1 ... 1691169216931694
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