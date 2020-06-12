В спорте можно вывести 30к в день без коммиса И там в теме сказали 30к в месяц без коммиса , тут хоть миллиард выводи и меняй.
Из вашей практики, сколько можно ввести или снять без коммиса в спорте ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:21
В спорте можно вывести 30к в день без коммиса И там в теме сказали 30к в месяц без коммиса , тут хоть миллиард выводи и меняй.
Из вашей практики, сколько можно ввести или снять без коммиса в спорте ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Суб 13 чер, 2020 14:55
Re: Ощадбанк
Хтось получив сертифікат на сільпо по акції від візи?
Додано: Суб 13 чер, 2020 17:43
Цю акцію, схоже, вони робили разом з "кидалами" з Привату. Нічого не прийшло, хоча вчора був останній день. В понеділок треба буде мучити підтримку.
Додано: Суб 13 чер, 2020 18:25
Мучив підтримку, чекав півгодини,сказали в понеділок результат. Походу нікому не вислали(
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