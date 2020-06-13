В спорте можно вывести 30к в день без коммиса И там в теме сказали 30к в месяц без коммиса , тут хоть миллиард выводи и меняй.
Из вашей практики, сколько можно ввести или снять без коммиса в спорте ?
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Додано: Суб 13 чер, 2020 14:21
В спорте можно вывести 30к в день без коммиса И там в теме сказали 30к в месяц без коммиса , тут хоть миллиард выводи и меняй.
Из вашей практики, сколько можно ввести или снять без коммиса в спорте ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:55
Re: Ощадбанк
Хтось получив сертифікат на сільпо по акції від візи?
Додано: Суб 13 чер, 2020 17:43
Цю акцію, схоже, вони робили разом з "кидалами" з Привату. Нічого не прийшло, хоча вчора був останній день. В понеділок треба буде мучити підтримку.
Додано: Суб 13 чер, 2020 18:25
Мучив підтримку, чекав півгодини,сказали в понеділок результат. Походу нікому не вислали(
Додано: Суб 13 чер, 2020 22:25
спорт тапера у всей большой и дружной семьи.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 13 чер, 2020 22:54
Мизантрóп
Не понял
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 13 чер, 2020 23:20
1 старушка-рубль,10 старушек уже 10. На банк игры по 30к хватит два десятка спортсменов
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 14 чер, 2020 01:28
Re: Ощадбанк
а что означает "спорт", "в спорте"?
Додано: Нед 14 чер, 2020 06:36
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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