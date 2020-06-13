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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1691169216931694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:21

  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:Мобильные заощадженя - сейчас 9%? Кто проверял ?

Накуа? В спорте 12


В спорте можно вывести 30к в день без коммиса И там в теме сказали 30к в месяц без коммиса , тут хоть миллиард выводи и меняй.


Из вашей практики, сколько можно ввести или снять без коммиса в спорте ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:55

Re: Ощадбанк

Хтось получив сертифікат на сільпо по акції від візи?
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:43

  tarasum написав:Хтось получив сертифікат на сільпо по акції від візи?

Цю акцію, схоже, вони робили разом з "кидалами" з Привату. Нічого не прийшло, хоча вчора був останній день. В понеділок треба буде мучити підтримку.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 18:25

  apostol написав:
  tarasum написав:Хтось получив сертифікат на сільпо по акції від візи?

Цю акцію, схоже, вони робили разом з "кидалами" з Привату. Нічого не прийшло, хоча вчора був останній день. В понеділок треба буде мучити підтримку.

Мучив підтримку, чекав півгодини,сказали в понеділок результат. Походу нікому не вислали(
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 22:25

  proftpd66 написав:
  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:Мобильные заощадженя - сейчас 9%? Кто проверял ?

Накуа? В спорте 12


В спорте можно вывести 30к в день без коммиса И там в теме сказали 30к в месяц без коммиса , тут хоть миллиард выводи и меняй.


Из вашей практики, сколько можно ввести или снять без коммиса в спорте ?
спорт тапера у всей большой и дружной семьи.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 22:54

Мизантрóп

Не понял
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 23:20

  proftpd66 написав:Мизантрóп

Не понял

1 старушка-рубль,10 старушек уже 10. На банк игры по 30к хватит два десятка спортсменов
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 01:28

Re: Ощадбанк

а что означает "спорт", "в спорте"?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 06:36

  Andey написав:а что означает "спорт", "в спорте"?

Картка Спортбанку, що належить Оксiбанку
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 09:52

  proftpd66 написав:Мобильные заощадженя - сейчас 9%? Кто проверял ?

Так, 9%
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