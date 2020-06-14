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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:36

  tarasum написав:
  apostol написав:
  tarasum написав:Хтось получив сертифікат на сільпо по акції від візи?

Цю акцію, схоже, вони робили разом з "кидалами" з Привату. Нічого не прийшло, хоча вчора був останній день. В понеділок треба буде мучити підтримку.

Мучив підтримку, чекав півгодини,сказали в понеділок результат. Походу нікому не вислали(

Сьогодні теж мав півгодинне спілкування з підтримкою Ощаду з цього ж питання. Щоправда десь 80% часу займало прослуховування музики поки підтримка перевіряла справедливість моїх вимог. Врешті решт визнали, що за усіма ознаками я виконав умови акції, але належний код на акційну знижку мені чомусь не надіслали. Записали мій номери (буцімто його нема у їх базі :)) та обіцяли перетелефонувати. Чекаю.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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