tarasum написав:apostol написав:
Цю акцію, схоже, вони робили разом з "кидалами" з Привату. Нічого не прийшло, хоча вчора був останній день. В понеділок треба буде мучити підтримку.
Мучив підтримку, чекав півгодини,сказали в понеділок результат. Походу нікому не вислали(
Сьогодні теж мав півгодинне спілкування з підтримкою Ощаду з цього ж питання. Щоправда десь 80% часу займало прослуховування музики поки підтримка перевіряла справедливість моїх вимог. Врешті решт визнали, що за усіма ознаками я виконав умови акції, але належний код на акційну знижку мені чомусь не надіслали. Записали мій номери (буцімто його нема у їх базі ) та обіцяли перетелефонувати. Чекаю.