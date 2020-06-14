RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1692169316941695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:36

Перетелефонували. Сказали, що оплата додатком у Сільпо не є оплатою через інтернет. Для Привату та Укрсібу - це оплата через інтернет, а для Ощаду ні. Марнувати свій час далі заради нещасного сертифікату від сільпо на 50 грн. не став.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 218
З нами з: 12.01.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:21

Звонил, спрашивала про тарифы с 07.07

От 30к грн комиссия 0.5% в кассе или в банкомате родном.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3133
З нами з: 22.12.16
Подякував: 224 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:22

  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:Мизантрóп

Не понял

1 старушка-рубль,10 старушек уже 10. На банк игры по 30к хватит два десятка спортсменов



Как снять без комиссии из спорта больше 30к?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3133
З нами з: 22.12.16
Подякував: 224 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:42

Re: Ощадбанк

proftpd66 написав:Звонил, спрашивала про тарифы с 07.07

От 30к грн комиссия 0.5% в кассе или в банкомате родном.
Не верно, с 1 июля в кассе Ощада снятие два раза в месяц - БЕСПЛАТНО, далее 1%+5грн.
vadymbanker
 
Повідомлень: 494
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:56

  vadymbanker написав:
proftpd66 написав:Звонил, спрашивала про тарифы с 07.07

От 30к грн комиссия 0.5% в кассе или в банкомате родном.
Не верно, с 1 июля в кассе Ощада снятие два раза в месяц - БЕСПЛАТНО, далее 1%+5грн.



Мне сказали по телефону что до 30к. Мий рахунок.

Где инфа про 2 раза в месяц ? Какой пакет ? Где написано?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3133
З нами з: 22.12.16
Подякував: 224 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:35

Re: Ощадбанк

proftpd66 написав:
  vadymbanker написав:
proftpd66 написав:Звонил, спрашивала про тарифы с 07.07

От 30к грн комиссия 0.5% в кассе или в банкомате родном.
Не верно, с 1 июля в кассе Ощада снятие два раза в месяц - БЕСПЛАТНО, далее 1%+5грн.



Мне сказали по телефону что до 30к. Мий рахунок.

Где инфа про 2 раза в месяц ? Какой пакет ? Где написано?
Подумайте головой, в сберегательном банке платить комиссию за снятие собственных вкладов. Это нонсенс для любого банка.
Тариф на сайте Банка.
vadymbanker
 
Повідомлень: 494
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1692169316941695
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, makor06, Stringer, vitaliy1111, wolt450, Кащей і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16946)
15.06.2020 16:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.