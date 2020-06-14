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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:36
Перетелефонували. Сказали, що оплата додатком у Сільпо не є оплатою через інтернет. Для Привату та Укрсібу - це оплата через інтернет, а для Ощаду ні. Марнувати свій час далі заради нещасного сертифікату від сільпо на 50 грн. не став.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 15 чер, 2020 15:21
Звонил, спрашивала про тарифы с 07.07
От 30к грн комиссия 0.5% в кассе или в банкомате родном.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 15 чер, 2020 15:22
Как снять без комиссии из спорта больше 30к?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 15 чер, 2020 15:42
Re: Ощадбанк
Не верно, с 1 июля в кассе Ощада снятие два раза в месяц - БЕСПЛАТНО, далее 1%+5грн.
Додано: Пон 15 чер, 2020 15:56
Мне сказали по телефону что до 30к. Мий рахунок.
Где инфа про 2 раза в месяц ? Какой пакет ? Где написано?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 15 чер, 2020 16:35
Re: Ощадбанк
Подумайте головой, в сберегательном банке платить комиссию за снятие собственных вкладов. Это нонсенс для любого банка.
Тариф на сайте Банка.
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